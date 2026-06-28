James Rodríguez elogia Colômbia: “de igual pra igual com qualquer grande”

O meia-atacante James Rodríguez saiu de campo satisfeito com o empate com Portugal neste sábado (27/6). Ele disse que a Colômbia pode jogar de igual para igual com qualquer grande seleção desta Copa do Mundo, pois tem “jogadores experientes e muita história”.

“Fizemos uma grande partida diante de um adversário experiente e de tradição”, disse.

O jogo em Miami terminou em 0 a 0, deixando a Colômbia em primeiro lugar no Grupo K, seguida de Portugal. Assim, os sul-americanos vão enfrentar Gana na sexta-feira (03/07).

“Sabemos que os próximos adversários também serão muito difíceis. São equipes fortes fisicamente”, disse, se referindo a Gana e aos outros rivais que passaram pelo funil da fase de grupos e avançaram para a segunda etapa do Mundial,

James destacou que o time terá alguns dias para descansar e se preparar para a fase eliminatória, o que é fundamental.

A estreia da Colômbia na Copa do Mundo de 2026 foi no dia 17/06. Então, a Colômbia venceu o Uzbequistão por 3 a 1. Depois, os sul-americanos venceram a barreira da República Democrática do Congo marcando o único gol da partida. E finalmente, neste sábado (27/06), o empate sem gols já seria de bom tamanho para garantir a liderança no grupo, o que, de fato, aconteceu. James lembrou que ainda há um longo caminho pela frente. Caso a Colômbia passe por Gana, o jogo seguinte será no dia 07 de julho. E, se avançar, ainda haverá mais uma partida, no dia 11/07, no mata-mata.

“Ainda falta muito pela frente, então agora é manter a calma e pensar no próximo jogo”, concluiu.

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