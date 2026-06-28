Messi bate mais um recorde nesta Copa do Mundo

Lionel Messi está fazendo uma Copa do Mundo extraordinária e o craque quebrou mais um recorde em sua jornada. Com o gol marcado na vitória da Argentina contra a Jordânia, na noite deste sábado (27), o argentino se tornou o primeiro jogador da história do torneio a marcar gol em sete jogos seguidos. A marca vem desde a última edição, quando o meia marcou nos jogos contra Austrália, Holanda, Croácia e França, e agora, contra Argélia, Áustria e os jordanianos.

Com isso, Messi ultrapassou as marcas de Jairzinho e Just Fontaine, que haviam marcado em seis partidas nas edições de 1970 e 1958, respectivamente. Ao longo desta impressionante série atual de sete partidas, Messi balançou as redes em 11 oportunidades. Nesse sentido, o craque já soma seis gols em apenas três jogos na atual edição da Copa do Mundo, dando continuidade ao desempenho avassalador que apresentou no Catar. Naquela oportunidade, marcou gols em todas as quatro fases do mata-mata.

Mesmo começando no banco contra a Jordânia, Messi entrou em campo na segunda etapa e marcou em cobrança de falta. Com isso, o craque ampliou sua artilharia na história do torneio para 19 gols. Inclusive, o argentino abriu três gols de vantagem para Mbappé, que é o principal perseguidor da marca.

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