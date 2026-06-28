Terminou a fase de grupos: Confira os jogos da 2ª fase da Copa do Mundo

Acabou a fase de grupos nesta sexta-feira, dia 27 de junho. Ao fim dela, 18 seleções já foram embora da Copa. Agora, a partir deste sábado, começa a segunda fase (ou 16 avos de final). Apenas um jogo: Canadá e África do Sul. Detalhe: trata-se de jogos eliminatórios. Assim, quem vencer vai às oitavas. Quem perder, tchau Mundial. E o Jogada 10 mostra todos os duelos abaixo. Confira.
Jogos da 2ªfase (16 avos de final)
Horários do Brasil
Domingo (28/06)
16h: África do Sul x Canadá – SoFi Stadium (Los Angeles).
Segunda-feira (29/06)
14h: Brasil x Japão – NRG Stadium (Houston).
17h30: Alemanha x Paraguai – MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey).
22h: Holanda x Marrocos – Estádio Gigante de Acero (Monterrey).
Terça-feira (30/06)
14h: Costa do Marfim x Noruega – AT&T Stadium (Dallas).
18h: França x Suécia – Gillette Stadium (Boston).
22h: México x Equador – Estádio Azteca (Cidade do México).
Quarta-feira (01/07)
13h: Inglaterra x Congo – Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).
17h: Bélgica x Senegal – Lumen Field (Seattle).
21h: Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina – Levi’s Stadium (Santa Clara).
Quinta-feira (02/07)
16h: Espanha x Áustria – SoFi Stadium (Los Angeles).
20h: Portugal x Croácia – BMO Field (Toronto).
23h59: Suíça x Argélia – BC Place (Vancouver).
Sexta-feira (03/07)
15h: Austrália x Egito – AT&T Stadium (Dallas).
19h: Argentina x Cabo Verde – Hard Rock Stadium (Miami).
22h30: Colômbia x Gana – Arrowhead Stadium (Kansas City).
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