Scaloni celebra rodízio na Argentina: “Conseguimos dar tempo de jogo a todos”

A Argentina terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Na noite deste sábado (27), a atual campeã mundial venceu a Jordânia por 3 a 1 e vai com moral para a segunda fase do Mundial. Na partida, o técnico Lionel Scaloni poupou alguns titulares e fez algumas variações na equipe, incluindo Lionel Messi começando no banco.
No final da partida, o treinador celebrou que todos os jogadores conseguiram atuar bem em campo. Inclusive, com a entrada do atacante Flaco López, na segunda etapa, Scaloni já deu oportunidade a todos os atletas de linha que convocou para a Copa do Mundo.
“Os rapazes jogaram bem, conseguimos dar tempo de jogo a todos e isso nos deixa felizes. O que buscávamos era que os jogadores que não tinham atuado tivessem alguns minutos em campo”, destacou.
O técnico também enfatizou alguns jogadores que conseguiram enfim marcar no torneio. Scaloni recordou de Lo Celso, cortado da Copa de 22 por conta de uma lesão, e Lautaro Martínez, que passou em branco na campanha do título. Contudo, o treinador fica na expectativa para a disputa do mata-mata, que começa contra Cabo Verde, na sexta-feira (03).
“Lo Celso não pôde estar na última Copa do Mundo. Lautaro não conseguiu marcar, estamos felizes por eles. Agora os bons tempos estão chegando”, ressaltou.
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