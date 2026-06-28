Resumo da Copa neste sábado, 27/6: análise de resultados e classificação

Neste sábado (26/6), tivemos os jogos da terceira e última rodada dos grupos J, K e L da Copa do Mundo, e o Jogada10 faz o resumo do que rolou. O Grupo L foi o primeiro a ser definido. Já garantida na fase seguinte, a Inglaterra confirmou o primeiro lugar ao vencer sem muitos problemas o Panamá por 2 a 0. Já no outro jogo, a Croácia, que entrou como terceira colocada, venceu por 2 a 1 Gana e terminou em segundo. Os ganeses ficaram em terceiro lugar, mas se classificaram entre os melhores terceiros colocados.

Depois foi a vez do Grupo K. Colômbia e Portugal fizeram um jogo curioso, com 39 finalizações, sendo 6 da Colômbia, que foi superior em campo. Mas nada de gol. Portugal falhou nas finalizações, enquanto o goleiro Diogo Costa e os zagueiros evitaram que os colombianos vencessem. Ainda assim, a Colômbia terminou em primeiro e os portugueses em segundo. No outro jogo, muita festa para o Congo. Ao vencer de virada o Uzbequistão, ficou como melhor terceiro colocado e conquistou a classificação para a fase eliminatória da Copa.

Por fim, o Grupo J. Como esperado, a Argentina, também em ritmo de treino por já estar classificada, venceu a Jordânia. Messi entrou no segundo tempo, fez um gol de falta, ampliou a distância para Vini Jr na briga pela artilharia desta Copa. Também ampliou a marca como maior artilheiro da história das Copas e se tornou o primeiro jogador a fazer gols em sete jogos seguidos de Copa.

Mas o jogo que marcou mesmo foi Argélia e Áustria. Os austríacos estiveram algumas vezes à frente no placar, mas nos acréscimos do segundo tempo a Argélia conseguiu o empate. Só que no último ataque do jogo, a Áustria conseguiu um 3 a 3 que classificou ambas as seleções. Com isso, o Irã, que sonhava com uma vaga entre os oito melhores terceiros, acabou sendo eliminado no último lance da fase de grupos.

Veja o resumo

Grupo J

Jordânia 1×3 Argentina

A Argentina segue a sua festa nesta Copa do Mundo. A atual campeã mundial chegou a poupar alguns jogadores, mas venceu com tranquilidade a Jordânia por 3 a 1. Lo Celso e Lautaro Martínez abriram o marcador na primeira etapa. Messi, que entrou no segundo tempo, fez o terceiro. Al-Tamari descontou para os Cavaleiros.

Com o resultado, a Albiceleste fechou a fase de grupos com nove pontos, três vitórias, oito gols marcados, seis deles por Messi, e um sofrido. Agora, os hermanos vão encarar Cabo Verde na próxima fase. Já a Jordânia se despede da sua primeira Copa sem pontuar, mas marcando gols em todos os jogos.

Argélia x Áustria

Argélia e a Áustria empataram por 3 a 3 no Estádio da GEHA Field, em Kansas, Estados Unidos, no Missouri, pela terceira rodada do Grupo J da Copa do Mundo. Em um jogo que parecia caminhar para um empate em 2 a 2 conveniente para ambas as equipes após a parada para a hidratação no segundo tempo, dois gols já nos acréscimos deram um fim eletrizante à partida. Arnautovic, Sabitzer e Kalajdzic marcaram para os austríacos, enquanto Belghali e Mahrez, duas vezes, responderam para a seleção africana.

Com o resultado, a Áustria avançou em segundo lugar e voltou à segunda fase pela primeira vez desde 1982 e enfrentará a Espanha. A Argélia, por sua vez, entrou entre os melhores terceiros colocados e deixou o Irã fora da zona de classificação. Seu rival será a Suíça.

Classificação do Grupo J

1º Argentina- 9 pontos (classificada)

2º Áustria– 4 pontos (classificado)

3º Argélia – 4 pontos (classificada)

4º Jordânia – 0 ponto (eliminada)

Grupo K

Colômbia 0x0 Portugal

Colômbia e Portugal fizeram um jogo elétrico, neste sábado, 27/6, com muitas finalizações e as seleções buscando o gol. Porém, a bola teimou em não entrar. Assim, o placar neste jogo, que fechou o Grupo K da Copa do Mundo, no Hard Rock Stadium, em Miami, ficou no 0 a 0. Os portugueses pecaram nas finalizações para fora. Já os colombianos, que foram superiores, lamentaram que o goleiro Diogo Costa e os zagueiros estavam atentos para tirar bolas que poderiam morrer no gol. Lamentaram também o gol anulado por impedimento mínimo de Davinson Sánchez (a ponta da chuteira) nos acréscimos. No fim das contas, o jogo contou com 26 finalizações dos colombianos e 12 dos portugueses. Enfim, faltou o gol.

Com este empate, a Colômbia confirmou o primeiro lugar, com 7 pontos. Assim, enfrentará Gana, no dia 3, em Kansas. Já Portugal ficou em segundo, com cinco pontos, e terá pela frente a Croácia, no dia 2, em Toronto. No outro jogo do grupo, o Congo venceu de virada o Uzbequistão por 3 a 1. Com isso, garantiu o terceiro lugar com quatro pontos e uma vaga na segunda fase. Mas os uzbeques estão eliminados. terminaram com zero ponto.

Congo 3×1 Uzbequistão

A República Democrática do Congo fez história na terceira e última rodada do Grupo K da Copa do Mundo. De forma sofrida, a seleção africana venceu o Uzbequistão, de virada, por 3 a 1, e garantiu classificação para a fase de mata-mata em sua primeira participação no Mundial após trocar de nome (Zaire participou pela última vez em 1974). Wissa (2) e Mayele marcaram os gols salvadores, com Shomurodov descontando.

O resultado garante o Congo na terceira colocação no Grupo K, com quatro pontos confirmados. Dessa maneira, tem a segunda melhor campanha entre os terceiros colocados e garante sua classificação. Se nada mudar até o fim dos jogos da fase de grupos, enfrentará a Inglaterra na próxima fase. O jogo ocorrerá na próxima quarta-feira (1° de julho), às 13h (de Brasília), em Atlanta. A Colômbia terminou em primeiro na chave, com sete pontos, após empate em 0 a 0 com Portugal, que ficou com cinco, em segundo. Uzbequistão, zerado, fecha a chave.