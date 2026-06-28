Melhor que Igor Thiago? Herói da classificação congolesa deixou brasileiro no banco

A classificação da República Democrática do Congo para a segunda fase passou pelos pés de Yoane Wissa, um dos destaques da Copa do Mundo até aqui. Mas a façanha dos africanos não é surpresa para quem acompanha o futebol inglês. Afinal, o artilheiro se tornou um dos mais valiosos na Europa e já deixou até o brasileiro Igor Thiago, que também está no Mundial, no banco de reservas.

Nascido na França, Wissa decidiu desde cedo que honraria a terra de seus pais e defenderia a RD Congo. Então, informou à federação local via Facebook, em 2014, que estava disponível para ser convocado. Na ocasião, ele estava se tornando profissional pelo modesto Châtearoux, da Terceira Divisão francesa.

Aos 29 anos, enfim teve a chance de disputar a Copa e não decepcionou. Além de marcar o gol de empate com Portugal, balançou as redes outras duas vezes sobre o Uzbequistão, neste domingo, na vitória por 3 a 1. Assim, garantiu a sua seleção no mata-mata depois do terceiro lugar no Grupo K.

“Estou muito emocionado. Isso é um loucura…” resumiu Wissa.

Alto valor de mercado

A fera congolesa joga no Newcastle, para onde se transferiu há um ano. O valor da transferência girou em torno de R$ 400 milhões (55 milhões de libras) e se tornou a maior negociação da história de um jogador de seu país. De quebra, entrou no top 10 entre todos os atletas africanos. Antes, no Brentford, em 2024, chegou a ser escolhido para jogar na vaga de Igor Thiago, atual centroavante da Seleção Brasileira.

A saída do time inglês, no entanto, foi bastante conturbada. Wissa notou que a diretoria fez um leilão e aumentou seu valor para o mercado algumas vezes. Primeiro, criticou a situação publicamente. Depois, apagou as fotos com a camisa do Brentford de suas redes sociais. Já no Newcastle, ainda não brilhou como esperado por conta de uma lesão durante a temporada. Espera-se que terá mais espaço na Premier League a partir de agosto.

Quase virou jogador de rúgbi

O futebol, por sinal, por pouco não perdeu uma das histórias desta Copa para o rúgbi. Como cresceu na França, Wissa desenvolveu interesse pelo esporte e tinha habilidade para seguir carreira, apesar da baixa estatura (1.76m).

Porém, foi convencido pela família e por treinadores de base a não abrir mão da bola redonda. A recompensa não demorou a surgir. Afinal, aos 21 anos, ele já defendia o Lorient e marcava gols na elite do país. No total, foram 37 em 128 partidas.

Declaração sobre a guerra

Engajado, o atacante usou o espaço que teve após seu primeiro gol na Copa e fez questão de mencionar as dificuldades do povo congolês, que vive em estado de alerta. Uma guerra civil ocorre no leste do território e ameaça as estruturas do país.

“É muito difícil a situação lá em nossa casa. Há uma guerra. Isto (futebol) significa o mundo para eles. É um povo que trabalha muito e por isso estou muito feliz por eles. Só rezo por paz e o melhor para eles”, destacou.

RD Congo agora enfrenta a Inglaterra, na quarta-feira, em Atlanta, em busca de um feito ainda mais grandioso neste Mundial.

Todos os jogos da segunda fase:

28/06

África do Sul x Canadá – 16h – Los Angeles

29/06

Brasil x Japão – 14h – Houston

Alemanha x Paraguai – 17h30 – Boston

Holanda x Marrocos – 22h – Monterrey

30/06

Costa do Marfim x Noruega – 14h – Dallas

França x Suécia – 18h – Nova Jersey

México x Equador – 22h – Cidade do México

01/07

Inglaterra x RD Congo – 13h – Atlanta

Bélgica x Senegal – 17h – Seattle

Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina – 21h – Santa Clara

02/07

Espanha x Áustria – 16h – Los Angeles

Portugal x Croácia – 20h – Toronto

03/07

Suíça x Argélia – 0h – Vancouver

Austrália x Egito – 15h – Dallas

Argentina x Cabo Verde – 19h – Miami

Colômbia x Gana – 22h30 – Kansas City

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