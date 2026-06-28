“Queremos mais”, diz Modric antes de jogar seu último mata-mata de Copa

A Filadélfia poderia ver, no último sábado (27), a última dança de Luka Modric em uma Copa do Mundo. Contudo, como um bom mágico, Luka fez das duas e com uma assistência, deixou sua marca na vitória por 2 a 1 sobre Gana que garantiu a seleção croata no mata-mata do Mundial.

Luka Modric, por sua vez, admitiu que por mais que a Croácia tenha sido vice-campeã em 2018 e terceira colocada em 2022, não se deve colocar tanta pressão por resultados nesta campanha de 2026. O camisa 10, no entanto, voltou a falar que o mata-mata é uma competição completamente diferente, e por mais que a Croácia não tenha feito uma fase de grupos de muito brilho, o momento de crescer é agora.

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“Estamos felizes com o primeiro objetivo, que foi mínimo, nos classificando para a fase de grupos. Qualquer outro resultado seria um fracasso. Um novo torneio está começando, o que é ótimo, algo que todos nós adoramos, e estaremos prontos. Precisamos apenas dar o nosso melhor e aproveitar, independentemente do resultado”, iniciou o capitão croata, que emendou:

“Não devemos nos pressionar ainda mais com expectativas altas. Acreditamos em nós mesmos, sabemos o quão bons somos, só precisamos continuar mostrando isso. Acredito que essas duas vitórias nos ajudarão muito. Temos que nos preparar bem. Não fizemos nada. Alcançamos o primeiro objetivo, mas queremos ainda mais”, afirmou ao ‘Jutarnji’, jornal croata.

Duelo contra Portugal

Quando a partida da Croácia terminou, ainda não havia uma definição sobre o adversário da fase 16 avos de final. Contudo, quando Modric conversou com o portal croata, o jogo entre Colômbia e Portugal já havia acontecido, e o rival decidido: um reencontro com Cristiano Ronaldo, seu velho companheiro de Real Madrid.

Modric destacou o que espera pela frente neste grande jogo de 16 avos de final, rendeu elogios ao time de Portugal, e também salientou que apesar da Croácia ter vencido um amistoso neste ciclo de Copa contra os portugueses, agora é outra história.

“Eles são fenomenais, uma grande equipe, vamos lutar e dar tudo de nós. Eu não tinha preferência por quem enfrentaríamos. Com certeza, eles também não ficarão nada confortáveis ​​nos vendo do outro lado. Não precisamos ter medo de nada, apenas dar tudo de nós e o que acontecer, acontecerá. Jogamos com eles, mas amistosos são outra história. Jogos oficiais, principalmente na Copa do Mundo, são, não diria outro esporte, mas completamente diferentes. Objetivamente, em amistosos você não joga a 200 metros por hora, mas aqui você joga. Precisamos descansar bem, nos preparar para esses jogos e fazer uma partida importante”, frisou o camisa 10.

Sendo assim, Croácia e Portugal se enfrentam na próxima quinta-feira, dia 2 de julho, no BMO Field, em Toronto, no Canadá, onde os croatas enfrentaram o Panamá na fase de grupos. A bola rola às 20h (horário de Brasília), e quem avançar, enfrentará o vencedor de Espanha e Áustria.

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