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Fifa acompanha denúncia de estupro contra capitão de Cabo Verde

Estupro teria ocorrido em março deste ano

Fifa acompanha denúncia de estupro contra capitão de Cabo Verde
Fifa acompanha denúncia de estupro contra capitão de Cabo Verde -

A Fifa informou que acompanha a investigação envolvendo o atacante Ryan Mendes, capitão da seleção de Cabo Verde, acusado de estupro por uma brasileira na Nova Zelândia. Em nota, a entidade declarou que está em contato com as autoridades locais para obter informações sobre o caso e reiterou seu compromisso com a proteção e a segurança de todas as pessoas ligadas ao futebol.

A denúncia se refere a um episódio ocorrido em março deste ano, quando a seleção cabo-verdiana participou da Fifa Series, em Auckland. A brasileira trabalhava como intérprete da delegação africana durante os amistosos disputados no país oceânico. Segundo a denúncia, o caso teria acontecido no hotel onde a equipe estava hospedada. A polícia da Nova Zelândia abriu uma investigação em 10 de abril, e o inquérito segue em andamento.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa, a vítima apresentou à polícia fotografias de hematomas e documentos médicos que registraram lesões após o suposto crime. Além disso, ela e o marido enviaram notificações à Federação Cabo-Verdiana de Futebol (FCF) e à Fifa pedindo providências antes do início da Copa do Mundo.

Em seu posicionamento, a Fifa afirmou que não comentará detalhes da investigação por se tratar de um procedimento em curso. No entanto, a entidade ressaltou que permanece à disposição para colaborar com as autoridades responsáveis pelo caso. Até o momento, nem Ryan Mendes e nem a Federação Cabo-Verdiana de Futebol não se pronunciaram publicamente sobre a acusação.

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