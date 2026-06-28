Fifa acompanha denúncia de estupro contra capitão de Cabo Verde

A Fifa informou que acompanha a investigação envolvendo o atacante Ryan Mendes, capitão da seleção de Cabo Verde, acusado de estupro por uma brasileira na Nova Zelândia. Em nota, a entidade declarou que está em contato com as autoridades locais para obter informações sobre o caso e reiterou seu compromisso com a proteção e a segurança de todas as pessoas ligadas ao futebol.

A denúncia se refere a um episódio ocorrido em março deste ano, quando a seleção cabo-verdiana participou da Fifa Series, em Auckland. A brasileira trabalhava como intérprete da delegação africana durante os amistosos disputados no país oceânico. Segundo a denúncia, o caso teria acontecido no hotel onde a equipe estava hospedada. A polícia da Nova Zelândia abriu uma investigação em 10 de abril, e o inquérito segue em andamento.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa, a vítima apresentou à polícia fotografias de hematomas e documentos médicos que registraram lesões após o suposto crime. Além disso, ela e o marido enviaram notificações à Federação Cabo-Verdiana de Futebol (FCF) e à Fifa pedindo providências antes do início da Copa do Mundo.

Em seu posicionamento, a Fifa afirmou que não comentará detalhes da investigação por se tratar de um procedimento em curso. No entanto, a entidade ressaltou que permanece à disposição para colaborar com as autoridades responsáveis pelo caso. Até o momento, nem Ryan Mendes e nem a Federação Cabo-Verdiana de Futebol não se pronunciaram publicamente sobre a acusação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.