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Técnico deixa comando da Escócia após eliminação precoce na Copa do Mundo 2026

Técnico deixa comando da Escócia após eliminação precoce na Copa do Mundo 2026
Técnico deixa comando da Escócia após eliminação precoce na Copa do Mundo 2026 -

A passagem de Steve Clarke pela seleção da Escócia chegou ao fim de forma abrupta. Horas após a eliminação da equipe na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a Federação Escocesa de Futebol confirmou a saída do treinador, que decidiu renunciar ao cargo depois de sete anos no comando.

A decisão surpreendeu o futebol britânico porque Clarke havia renovado contrato até 2030 no fim de maio, antes do embarque para o Mundial. No entanto, a campanha decepcionante fez o treinador mudar de ideia.

A Escócia terminou em terceiro lugar no Grupo C, atrás de Brasil e Marrocos. A equipe estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Haiti, mas as derrotas para marroquinos e brasileiros impediram a classificação entre as oito melhores seleções terceiras colocadas.

Em carta de despedida divulgada pela federação, Clarke agradeceu aos jogadores, à comissão técnica e aos torcedores, afirmando que deixa o cargo com orgulho pelo trabalho realizado. O técnico também destacou a honra de ter comandado a seleção em um período de reconstrução do futebol escocês.

Legado reconhecido

Apesar da eliminação, a imprensa britânica reconhece o legado deixado pelo treinador de 62 anos. Desde que assumiu o cargo, em 2019, Clarke levou a Escócia às Eurocopas de 2021 e 2024 e encerrou um jejum de 28 anos sem participação em Copas do Mundo. Nenhum outro técnico da seleção masculina havia conseguido classificar o país para três grandes torneios consecutivos.

Por outro lado, o desempenho no Mundial provocou forte insatisfação entre torcedores e comentaristas. A imprensa britânica diz que que a postura tática conservadora e as atuações abaixo das expectativas fizeram a confiança da torcida em Clarke diminuir rapidamente. Ex-jogadores e analistas afirmam que sua permanência havia se tornado “insustentável”.

Com a saída confirmada, a Federação Escocesa inicia imediatamente a busca por um novo treinador. A imprensa britânica já especula alguns nomes para a sucessão. O técnico do Everton, David Moyes, e o ex-comandante do Tottenham e do Celtic, Ange Postecoglou, estão cotados. A definição do substituto ganhou caráter de urgência, já que a Escócia voltará a campo em menos de três meses pela próxima edição da Liga das Nações.

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