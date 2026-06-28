Técnico deixa comando da Escócia após eliminação precoce na Copa do Mundo 2026

A passagem de Steve Clarke pela seleção da Escócia chegou ao fim de forma abrupta. Horas após a eliminação da equipe na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a Federação Escocesa de Futebol confirmou a saída do treinador, que decidiu renunciar ao cargo depois de sete anos no comando.

A decisão surpreendeu o futebol britânico porque Clarke havia renovado contrato até 2030 no fim de maio, antes do embarque para o Mundial. No entanto, a campanha decepcionante fez o treinador mudar de ideia.

A Escócia terminou em terceiro lugar no Grupo C, atrás de Brasil e Marrocos. A equipe estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Haiti, mas as derrotas para marroquinos e brasileiros impediram a classificação entre as oito melhores seleções terceiras colocadas.

Em carta de despedida divulgada pela federação, Clarke agradeceu aos jogadores, à comissão técnica e aos torcedores, afirmando que deixa o cargo com orgulho pelo trabalho realizado. O técnico também destacou a honra de ter comandado a seleção em um período de reconstrução do futebol escocês.

Legado reconhecido

Apesar da eliminação, a imprensa britânica reconhece o legado deixado pelo treinador de 62 anos. Desde que assumiu o cargo, em 2019, Clarke levou a Escócia às Eurocopas de 2021 e 2024 e encerrou um jejum de 28 anos sem participação em Copas do Mundo. Nenhum outro técnico da seleção masculina havia conseguido classificar o país para três grandes torneios consecutivos.

Por outro lado, o desempenho no Mundial provocou forte insatisfação entre torcedores e comentaristas. A imprensa britânica diz que que a postura tática conservadora e as atuações abaixo das expectativas fizeram a confiança da torcida em Clarke diminuir rapidamente. Ex-jogadores e analistas afirmam que sua permanência havia se tornado “insustentável”.

Com a saída confirmada, a Federação Escocesa inicia imediatamente a busca por um novo treinador. A imprensa britânica já especula alguns nomes para a sucessão. O técnico do Everton, David Moyes, e o ex-comandante do Tottenham e do Celtic, Ange Postecoglou, estão cotados. A definição do substituto ganhou caráter de urgência, já que a Escócia voltará a campo em menos de três meses pela próxima edição da Liga das Nações.

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