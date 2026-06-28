Bruna Biancardi testa conhecimentos de Duda Fournier, esposa de Paquetá, sobre futebol; vídeo

Nem só os jogadores se destacaram na classificação brasileira à fase 32 avos da Copa do Mundo. A vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na última quarta-feira (24), também rendeu um momento descontraído fora das quatro linhas, entre as esposas. Após o jogo, Bruna Biancardi participou de um conteúdo com Duda Fournier, esposa de Paquetá, e viralizou com uma brincadeira sobre expressões do futebol.

Biancardi compartilhou o conteúdo na sexta-feira (26), em seu canal de Youtube, que também abordou parte da emoção da família com o retorno de Neymar à Seleção Brasileira, após quase três anos. Durante o vídeo, Bruna colocou Duda à prova com perguntas e termos do universo do futebol.

Com a proposta de testar os conhecimentos das WAGs (siga em inglês para Wives and Girlfriends), termo usado para se referir às companheiras de jogadores, Bruna fez uma série de desafios. Entre eles, perguntou o significado de termos como “escanteio” e “falso 9”. Duda, por sua vez, respondeu à sua maneira e arrancou risadas durante a gravação.

“Escanteio é quando a bola vem para o lado, e o mocinho pega. Falso nove? O cara que não é atacante e finge que é (risos)”, responde Duda.

Vídeo

@bruna.biancardi Será que a @Duda Fournier som original – Bruna Biancardi





Biancardi revela expectativas por Neymar na Copa

Bruna também tem compartilhado outros conteúdos em seu canal, mais íntimos, durante a Copa. Em um dos momentos registrados, ela contou o que espera de Neymar durante a Copa após a estreia do camisa 10 na competição.

“Espero que daqui pra frente ele entre mais, jogue mais, por mais tempo, e ajude o Brasil também”, disse em um trecho de um dos vídeos compartilhados.

Neymar voltou a atuar pela Seleção depois de quase três anos, desde outubro de 2023. Ancelotti atendeu aos apelos das arquibancadas e colocou o camisa 10 aos 30 minutos do segundo tempo, no lugar de Matheus Cunha. O atacante atuou por pouco tempo, mas mostrou que está à disposição para o mata-mata.

O camisa 10 se apresentou à Seleção lesionado, mas, mesmo assim, não foi cortado. Ele permaneceu na concentração e seguiu sob os cuidados do departamento médico da CBF durante os dois primeiros jogos do Brasil. O atacante só figurou entre os relacionados no jogo contra a Escócia, mas a tendência é que seja utilizado diante do Japão, já no mata-mata.

Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026.