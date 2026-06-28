PSG lança nova camisa 2 inspirada na “energia sonora” de Paris

O Paris Saint-Germain apresentou a nova camisa número 2 para a temporada 2026/27. Desenvolvido em parceria com a Nike, o uniforme reserva traz uma proposta que une futebol, arte e música, com inspiração na “sonoridade de Paris” e na vibrante cena eletrônica da capital francesa.

A nova camisa é predominantemente branca e resgata um dos elementos mais tradicionais da identidade visual do clube: a faixa central. Desta vez, porém, o detalhe aparece reinterpretado por meio de finas linhas verticais em degradê, que transitam do vermelho ao azul-marinho. Segundo o clube, o conceito foi influenciado pelo movimento artístico Op Art, conhecido por criar efeitos de movimento e ilusão de ótica.

Influencer bilionária serviu de ‘garota-propaganda’

Antes do lançamento oficial, porém, o PSG promoveu uma campanha de divulgação gradual. O uniforme apareceu pela primeira vez no filme publicitário global da Nike para a Copa do Mundo 2026, intitulado “RIP the Script”, no qual a empresária e influenciadora Kim Kardashian surge ao lado do filho vestindo a nova camisa. Posteriormente, a celebridade também publicou imagens do uniforme em suas redes sociais, ampliando a repercussão da peça.

O novo uniforme reserva já está disponível nas lojas oficiais do clube, no site da Nike e na loja online do PSG. Além da camisa, o lançamento também inclui uma coleção de treinamento, peças esportivas e itens de lifestyle. As peças serão entregues a partir de 11 de julho.

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