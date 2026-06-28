Imprensa portuguesa detona atuação diante da Colômbia: “Um degrau abaixo”

A classificação de Portugal para a fase de mata-mata da Copa do Mundo 2026 não foi suficiente para amenizar as críticas da imprensa portuguesa. O empate sem gols diante da Colômbia, no Hard Rock Stadium, em Miami, deixou uma sensação de alerta no país europeu, principalmente pela atuação apagada da equipe de Roberto Martínez.

Embora os portugueses já estivessem garantidos com antecedência na segunda fase, a equipe precisava vencer para terminar na liderança do Grupo K. No entanto, a seleção foi dominada em boa parte do confronto e viu os colombianos criarem as melhores oportunidades de gol.

O diário esportivo português A Bola foi contundente em sua análise. O jornal afirmou que Portugal foi “sufocado” pela Colômbia e reconheceu que a equipe sul-americana foi, “sem sombra de dúvidas, a melhor em campo”.

As críticas também recaíram sobre os principais nomes da equipe. A defesa colombiana praticamente neutralizou Cristiano Ronaldo, que teve uma participação discreta na partida. Além disso, a imprensa apontou que Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João Félix não conseguiram dar criatividade e fluidez ao setor ofensivo português.

‘Claramente ridículo’

O jornal britânico The Guardian ironizou a postura de Cristiano Ronaldo, principalmente pela comemoração exagerada após os dois gols marcados diante do Uzbequistão.

“Típico de um comportamento teatral e claramente ridículo (…), como se ter um papel fundamental na eliminação do Uzbequistão tivesse alguma importância. Ronaldo teve dificuldades contra a República Democrática do Congo e foi facilmente neutralizado pela Colômbia. As grandes estrelas já apareceram nesta Copa do Mundo, mas Ronaldo ainda está muito distante desse nível.”

Na Espanha, o Marca destacou que o empate teve “gosto de ouro” para os colombianos e chamou atenção para o complicado caminho que Portugal terá no mata-mata. O diário AS adotou um tom ainda mais duro.

“A Espanha teve a sorte de evitar uma grande seleção colombiana. (…) Portugal está um degrau abaixo da Colômbia, que ficou muito perto da vitória.”

Apesar das críticas, Portugal avançou em segundo lugar do Grupo K, com cinco pontos, e agora terá pela frente a seleção da Croácia na próxima fase. Já a Colômbia terminou na liderança e enfrentará Gana.

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