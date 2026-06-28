Messi, Vini Jr. e Haaland usam relógios que têm lista de espera e chegam a R$ 15 milhões

Três dos principais artilheiros desta Copa do Mundo chamam atenção não apenas pelo protagonismo em campo, mas também pelo estilo de vida fora dele. Lionel Messi, Vinícius Jr. e Erling Haaland compartilham de uma mesma preferência e que, aliás, tem chamado atenção no meio futebolístico: os relógios da Patek Philippe. Trata-se de uma das marcas mais desejadas da alta relojoaria, com peças limitadas e avaliadas em milhões de reais.

O prestígio da marca nasce justamente da produção limitada, estratégia que preserva a exclusividade. Fundada em 1839, em Genebra, a Patek Philippe trabalha com número restrito de relógios por ano e, por isso, torna modelos como Nautilus, Aquanaut, Perpetual Calendar e Grand Complications extremamente disputados.

Essa exclusividade também faz justificar os milhões de reais. Isso porque a alta busca alinhada à produção restrita faz com que os modelos sejam revendidos por valores bem superiores aos praticados nas boutiques oficiais.

Legado sólido da Patek Philippe

Segundo o especialista em relógios de luxo Renan Bastos, esse modelo de negócio explica parte do reconhecimento alcançado pela fabricante. “Poucas empresas conseguiram construir um legado tão sólido quanto a Patek Philippe. Ela não vende apenas relógios. Vende história e a tradição de que uma peça atravessa gerações, preservando valor emocional, cultural e financeiro”, e completou:

“A exclusividade da Patek Philippe nunca esteve ligada apenas ao marketing. Ela é resultado da qualidade dos movimentos e do acabamento artesanal. Além da inovação técnica e da capacidade de produzir relógios que continuam desejados décadas após seu lançamento”, disse ao Extra.

Messi lidera entre astros colecionadores

Entre os jogadores, Messi aparece como um dos principais colecionadores da marca, com um arsenal de modelos raros. O Nautilus Tiffany Blue figura entre os de maior destaque, visto que a marca só produziu 170 unidades. Lançado por cerca de 52 mil dólares (R$ 269 mil), o relógio hoje é avaliado entre 2,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 12 milhões) e 3 milhões de dólares (R$ 15,5 milhões).

A coleção do camisa 10 ainda reúne versões do Aquanaut e do recém-lançado Cubitus, com preço médio que varia 45.000 mil dólares e 187.000 mil dólares (cerca de R$ 230.000 a R$ 960.000) nas lojas oficiais. Contudo, segundo o Watch Charts, a alta demanda e fila de espera elevam os preços no mercado secundário para um média de R$ 650.000.

“Messi não reúne apenas relógios de alto valor. Sua coleção contempla modelos extremamente importantes para a história recente da Patek Philippe, muitos deles disputados por colecionadores do mundo inteiro”, disse Renan Bastos.

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Vini Jr e Haaland

Vinícius Jr. também figura entre os admiradores da grife. O atacante da Seleção Brasileira costuma usar um Aquanaut, um dos modelos esportivos mais desejados da fabricante. Embora tenha preço de tabela entre 25 mil e 30 mil dólares (R$ 155 mil), a alta demanda faz com que a peça alcance até 70 mil dólares (cerca de R$ 362 mil) no mercado de revenda.

Sobre esse modelo, o especialista destaca: “O Aquanaut aproximou consumidores mais jovens da Patek Philippe, mas preserva exatamente aquilo que a tornou uma referência mundial. Ou seja, excelência mecânica, acabamento impecável e produção extremamente limitada”.

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Haaland completa a lista de grandes nomes do futebol que adotaram a marca. O atacante do Manchester City possui diferentes versões do Nautilus, apontado como um dos relógios esportivos mais icônicos e valorizados da relojoaria moderna.

“Poucos modelos alcançaram o status cultural do Nautilus. Ele representa exclusividade, história e uma conquista para quem faz parte do universo da alta relojoaria”, explica Renan, que conclui:

“A maioria das marcas precisa se reinventar constantemente para continuar relevante. A Patek Philippe conseguiu algo muito mais difícil: preservar sua essência e continuar sendo um dos maiores sonhos de consumo entre colecionadores, empresários e atletas de elite.”

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Neymar e Cristiano Ronaldo também figuram entre os colecionadores destacados no Instagram da marca.

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