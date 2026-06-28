Mulher e dois filhos de jogador argentino são encontrados mortos após terremoto

A tragédia provocada pelos fortes terremotos que atingiram a Venezuela ganhou mais um capítulo doloroso. A mulher e os dois filhos do zagueiro argentino Lucas Trejo, jogador do Marítimo de La Guaira, foram encontrados mortos após o desabamento do prédio onde a família morava, na região de La Guaira.

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Os sismos, que registraram magnitudes de 7,1 e 7,5 na escala Richter, atingiram o país na última quarta-feira e provocaram um cenário de destruição em várias cidades venezuelanas. Equipes de resgate trabalharam durante dias na tentativa de localizar sobreviventes entre os escombros, mas confirmaram a morte dos familiares do jogador neste fim de semana.

Lucas Trejo não se pronunciou publicamente sobre a perda. Entretanto, a notícia provocou grande comoção no futebol venezuelano, que também se mobiliza para ajudar as vítimas. Autoridades locais seguem as operações de busca e assistência às famílias afetadas pelos terremotos.

Na sexta-feira (26), a Federação Venezuelana de Futebol (FVF) comunicou a morte do atacante Yimvert Berroterán, de 18 anos, uma das principais promessas do país. O jogador teve o corpo encontrado sob os escombros de um edifício em La Guaira, região mais afetada pelo desastre.

De acordo com informações das autoridades venezuelanas, mais de 1,4 mil pessoas morreram, além de 10 mil feridos e mais de 70 mil desaparecidos. Diante da dimensão da catástrofe, diversos países e organizações internacionais anunciaram apoio humanitário para auxiliar a Venezuela na reconstrução e no atendimento às vítimas.