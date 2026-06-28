Entre rumores, Vini Jr leva 16 minutos para curtir nova foto de Virginia: “Dar uma moral”

Virginia e Vinicius voltaram a movimentar as redes sociais nesse sábado (27), após nova interação. Desta vez, a empresária compartilhou uma foto megaproduzida e pediu “uma moral” aos seguidores, que não só atenderam como também notaram a curtida de Vini apenas 16 minutos depois da publicação. O like, assim como os outros recentes, intensificou os rumores de reaproximação do ex-casal.

Antes de publicar a imagem no feed, a influenciadora fez um pedido aos seguidores, por meio dos stories, em tom descontraído. “Se eu postar uma fotinha bonita agora, vocês vão dar uma moral?”, questionou Fonseca.

Na “fotinha bonita”, Virginia aparece de roupão, maquiada e completamente produzida. Os seguidores atenderam o pedido e interagiram com uma série de elogios, comentários e curtidas, entre elas a do atacante da Seleção. Fãs notaram que o like de Vinicius apareceu em menos de 20 minutos de publicação — 16 para ser mais preciso.

Interações entre Vini Jr e Virginia Fonseca

Separados desde 15 de maio, após seis meses juntos, o ex-casal tem dado fortes indícios de reaproximação recentemente. Na última quarta-feira (24), por exemplo, o camisa 7 da Seleção chamou atenção ao comentar uma publicação no perfil da influenciadora com diversos corações. Na mesma ocasião, Fonseca devolveu os corações vermelhos em uma foto no Instagram de Vinicius.

Ainda na quarta-feira, Virginia acompanhou a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia novamente do estádio. Ela, desta vez, compartilhou uma comemoração do primeiro gol marcado pelo ex-namorado, que abriu a contagem nos Estados Unidos. O camisa 7 ainda balançou as redes mais uma vez durante o triunfo que classificou a Seleção ao mata-mata.

“É gol! É gol, gol…”, celebrou a influenciadora em uma reação que chamou atenção dos fãs. O comentário no perfil do jogador, com corações, ocorreu momentos após esse vídeo da comemoração.

Virginia Fonseca e Vini Jr. terminaram o namoro no dia 15 de maio, após cerca de seis meses de namoro. Ao anunciar a separação nas redes sociais, a influenciadora afirmou que a decisão foi tomada porque ambos perceberam que o relacionamento havia deixado de fazer sentido.

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