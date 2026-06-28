Ancelotti esconde jogo no último treino antes de encarar o Japão

No último treino antes do jogo decisivo contra o Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, Carlo Ancelotti não quis dar sopa para o azar. Permitiu, aliás, por apenas 15 minutos a presença dos jornalistas, que só puderam ver o aquecimento e uma inocente roda de bobo antes de serem ‘expulsos’ do estádio do Houston Dynamo por seguranças da Fifa.

O único jogador que interagiu com a imprensa, porém, foi Neymar, que deu um aceno de longe apenas. Mesmo mostrando-se bem fisicamente, ele deve seguir no banco de reservas diante dos japoneses.

Apesar do ‘mistério’ imposto pelo treinador, a Seleção Brasileira não deve ter mudanças com relação ao time que venceu a Escócia por 3 a 0. Assim, Carlo Ancelotti dever mandar a campo Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

O atacante Raphinha, inclusive, foi a única ausência no treino. Ele nem sequer viajou para Houston, no Texas. O jogador permaneceu em Nova Jersey para dar sequência ao tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

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