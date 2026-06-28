Filho de Neymar repercute nos bastidores da Copa e vende chaveiro próprio; veja

Davi Lucca tem conquistado espaço nos corações de torcedores e nos bastidores da Copa do Mundo. Primogênito de Neymar, o jovem tem esbanjado carisma e inteligência em conteúdos próprios e de influenciadores nas redes sociais. Ele tem chamado atenção pela simpatia e também pelo espírito empreendedor.

Desde o início do Mundial, o jovem, que completa 15 anos em agosto, viralizou em diferentes publicações ao conceder entrevistas em espanhol e em inglês — dependendo do canal e do entrevistador. O comportamento educado e o carisma se tornaram assuntos em todas essas participações, se tornando um dos assuntos da web envolvendo o meio de Neymar.

Mas Davi também tem aproveitado o engajamento para divulgar seu talento. Em algumas aparições, o jovem encontrou brechas para apresentar um chaveiro de dinossauro, idealizado por ele, produzido em impressora 3D. O acessório integra uma marca criada pelo próprio, já com identidade visual definida e perfil no Instagram.

Promoção para Copa do Mundo

Com alma de empreendedor, Davi aproveitou o torneio para lançar uma edição especial do chaveiro. O produto recebeu o nome de ‘Dino Brasileirinho’ e as cores da bandeira do Brasil, com Bruna Biancardi, Gabriel Medina, Giullia Buscaccio e o próprio Neymar na divulgação usando o produto. O objeto está à venda por R$ 99,99.

Carisma de Davi Lucca e relação com Neymar

Um dos vídeos de maior repercussão mostra Davi durante um passeio pela Times Square, em Nova York. Abordado pelo criador de conteúdo venezuelano Santiano Vázquez, que oferecia um ingresso VIP para um jogo da Copa, ele respondeu às perguntas em espanhol e relevou ser filho do camisa 10 da Seleção Brasileira. Recusando, portanto, a entrada.

“Mas meu papai joga”, respondeu ao questionamento valendo ingresso. Vázquez se surpreende e pergunta sobre o pai, Davi, então, diz: “É o Ney”. Os dois caem na risada logo na sequência.

Vídeo

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Esse se destacou entre os vídeos de grande repercussão, com comentários especialmente ao jeito de Davi Lucca. Internautas passaram a descrevê-lo como “príncipe”, “lindo”, “muito educado” e “humilde”. O comportamento ainda rendeu manifestações públicas da babá e do segurança do camisa 10.

Outro episódio que ganhou ampla repercussão ocorreu logo após o fim da vitória do Brasil sobre a Suécia. Davi tentou chegar até o pai, que o chamava da arquibancada, mas a equipe de segurança o barrou duas vezes. Com tranquilidade, ele apenas apontou para o jogador e disse: “Papa”. Depois de abraçá-lo, se emocionou e declarou: “Te amo”.

Rotina com Neymar ajuda em idiomas

O jeito habitual de se manifestar em diferentes idiomas passa muito pela rotina do adolescente. Davi se mudou para Barcelona, na Espanha, em 2021, aos nove anos, e passou a estudar em uma escola bilíngue. À época, Neymar atuava pelo clube catalão. Atualmente, ele mora com a mãe, Carol Dantas, o padrasto, Vinícius Martinez, e o irmão por parte de mãe, Valentim, de 6 anos.

Apesar de sempre ter morado com a pai, Davi manteve por todos os 14 anos uma relação próxima com o pai, de muitas visitas. Em 2018, quando o astro defendia o PSG, Lucca iveu uma situação curiosa na escola após um colega duvidar que ele fosse filho do jogador.

“Ele ficou meio triste porque ninguém acreditou que o Neymar era o pai dele”, contou o atleta em entrevista na época. “No dia seguinte, eu fui lá no colégio”, completou.

O adolescente agora visita o Brasil regularmente e passa temporadas com o pai e as irmãs, que moram em Santos. Davi é o único homem entre os quatro filhos do jogador, com Mavie e Mel frutos da relação com Biancardi e Helena, de quase dois anos, de um breve relacionamento do atacante com Amanda Kimberlly. Bruna agora está grávida de mais uma menina.

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