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Jogada10
Presidente da SAF da Portuguesa bate boca com torcedores após classificação na Série D
Por
Jogada10
Publicado às 13h19 de 28/06/2026
Presidente da SAF da Portuguesa bate boca com torcedores após classificação na Série D -
Jogada10
Alex Bourgeois se irritou com cobranças vindas das arquibancadas do Canindé e precisou ser contido por membros da diretoria e jogadores
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