ASSINE JÁ!
Jogada10

Presidente da SAF da Portuguesa bate boca com torcedores após classificação na Série D

Presidente da SAF da Portuguesa bate boca com torcedores após classificação na Série D
Presidente da SAF da Portuguesa bate boca com torcedores após classificação na Série D -
Alex Bourgeois se irritou com cobranças vindas das arquibancadas do Canindé e precisou ser contido por membros da diretoria e jogadores
As mais lidas
    Recomendadas