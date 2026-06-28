Ugarte sofre ruptura do ligamento do joelho e pode ficar afastado por um ano

A seleção do Uruguai confirmou neste domingo que o volante Manuel Ugarte sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O meio-campista se lesionou durante a derrota por 1 a 0 para a Espanha, resultado que eliminou a Celeste da Copa do Mundo 2026. A tendência, portanto, é que ele passe por um processo de recuperação longo antes de voltar aos gramados.

Ugarte deixou o gramado de Guadalajara ainda no primeiro tempo, após sentir fortes dores no joelho. Sem conseguir caminhar, ele precisou ser retirado de maca e, posteriormente, deixou o estádio em uma cadeira de rodas, aumentando a preocupação da comissão técnica uruguaia.

Os exames realizados nas últimas horas confirmaram a gravidade da lesão. De acordo com a imprensa uruguaia e espanhola, o jogador deverá permanecer afastado entre oito meses e um ano, prazo considerado comum para a recuperação desse tipo de contusão.

Além disso, o meio-campista viajará para a Espanha acompanhado da família para iniciar o tratamento, seguindo orientação de seu empresário, Jorge Mendes.

Desfalque no Manchester United

A lesão,inclusive, representa mais um duro golpe para o Uruguai, que já tentava assimilar a eliminação precoce no Mundial. Titular nos três jogos da seleção na competição, Ugarte era uma das principais peças do esquema do técnico Marcelo Bielsa e vinha se destacando pela intensidade na marcação e pela liderança no meio-campo.

No âmbito dos clubes, a notícia também preocupa o Manchester United. Aos 25 anos, o uruguaio era cotado para ganhar ainda mais protagonismo na próxima temporada, especialmente diante das mudanças previstas no elenco dos Red Devils. Agora, o jogador terá pela frente um longo período de recuperação antes de retomar a carreira em alto nível.

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