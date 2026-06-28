Protesto em São Januário pede venda da SAF do Vasco para Lamacchia

Centenas de torcedores do Vasco se reuniram na manhã deste domingo (28), em frente à entrada principal do Estádio de São Januário, para cobrar rapidez e conclusão da venda da SAF ao empresário Marcos Lamacchia. Com faixas e cânticos, os manifestantes defenderam a negociação e demonstraram total apoio ao presidente Pedrinho, afastado da presidência por ordem judicial.

Representantes das organizadas afirmaram que a manifestação pode ser apenas a primeira de uma série de atos para pressionar pela conclusão da venda.

Durante o ato, os torcedores, aliás, também criticaram grupos políticos que, segundo eles, tentam impedir o avanço da operação. Uma das faixas exibidas no local trazia a mensagem: “Queremos venda da SAF, chega de políticos sanguessugas”.

O protesto acontece em meio à indefinição sobre o futuro da SAF vascaína. Nos últimos dias, Pedrinho afirmou que o acordo com Lamacchia estava próximo de ser anunciado. Mas o processo passou a enfrentar questionamentos jurídicos e resistência interna por parte de alguns dirigentes.

Na terça-feira passada (23), inclusive, a Justiça afastou Pedrinho do comando da SAF e nomeou a advogada Samantha Mendes Longo como interventora pelo prazo de 60 dias.

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