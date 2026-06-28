Técnico da Coreia do Sul deixa cargo após críticas do presidente do país

O futebol da Coreia do Sul está sendo varrido por uma crise sem precedentes. Neste domingo (28), o técnico Hong Myung-bo pediu demissão poucas horas depois de o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, fazer duras críticas ao seu trabalho. O treinador assumiu a responsabilidade pelo péssimo desempenho e decidiu encerrar seu trabalho à frente da seleção.

A Coreia terminou em terceiro lugar no Grupo A, com apenas três pontos, e não conseguiu ficar entre as melhores que avançaram ao mata-mata. A campanha foi marcada por críticas da imprensa e de torcedores, principalmente após a derrota por 1 a 0 para a África do Sul, resultado que decretou a eliminação.

Além disso, a pressão aumentou depois que o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, classificou a campanha como decepcionante e questionou as decisões da comissão técnica. O mandatário também pediu uma investigação sobre a gestão do futebol no país.

Esta foi a segunda vez que Hong Myung-bo deixou o comando da seleção após uma eliminação na fase de grupos de uma Copa do Mundo. O treinador já havia renunciado depois da má campanha no Mundial de 2014, no Brasil.

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