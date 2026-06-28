ASSINE JÁ!
Jogada10

Saiba onde assistir a todos os jogos do mata-mata da Copa do Mundo 2026

Saiba onde assistir a todos os jogos do mata-mata da Copa do Mundo 2026
Saiba onde assistir a todos os jogos do mata-mata da Copa do Mundo 2026 -

A fase eliminatória da Copa do Mundo começa neste domingo e a CazéTV vai transmitir todos os 16 jogos. Já a Globo terá um ou dois jogos na grade diária. A plataforma exibirá as partidas de França, Portugal, Inglaterra e Holanda na abertura do mata-mata, por exemplo.

Detentora dos direitos de todos os 104 jogos da competição, a CazéTV, portanto, ficou com quatro dos sete confrontos considerados mais atrativos desta etapa. Além disso, a plataforma transmitirá quatro das seis partidas programadas para o horário nobre.

Primeira fase do mata-mata

Domingo (28)

África do Sul x Canadá, 16h — CazéTV

Segunda-feira (29)

Brasil x Japão, 14h — CazéTV, Globo e SBT
Alemanha x Paraguai, 17h30 — CazéTV, Globo e Sportv
Holanda x Marrocos, 22h — CazéTV

Terça-feira (30)

Noruega x Costa do Marfim, 14h — CazéTV, Globo e Sportv
França x Suécia, 18h — CazéTV
México x Equador, 22h — CazéTV, Globo e Sportv

Quarta-feira (1º)

Inglaterra x RD Congo, 13h — CazéTV
Bélgica x Senegal, 17h — CazéTV, Globo e Sportv
Estados Unidos x Bósnia, 21h — CazéTV

Quinta-feira (2)

Espanha x Áustria, 16h — CazéTV, Globo e Sportv
Portugal x Croácia, 20h — CazéTV
Suíça x Argélia, 23h59 — CazéTV

Sexta-feira (3)

Austrália x Egito, 15h — CazéTV, Globo e Sportv
Argentina x Cabo Verde, 19h — CazéTV, Globo e Sportv
Colômbia x Gana, 22h30 — CazéTV

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas