Saiba onde assistir a todos os jogos do mata-mata da Copa do Mundo 2026

A fase eliminatória da Copa do Mundo começa neste domingo e a CazéTV vai transmitir todos os 16 jogos. Já a Globo terá um ou dois jogos na grade diária. A plataforma exibirá as partidas de França, Portugal, Inglaterra e Holanda na abertura do mata-mata, por exemplo.

Detentora dos direitos de todos os 104 jogos da competição, a CazéTV, portanto, ficou com quatro dos sete confrontos considerados mais atrativos desta etapa. Além disso, a plataforma transmitirá quatro das seis partidas programadas para o horário nobre.