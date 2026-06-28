Saiba onde assistir a todos os jogos do mata-mata da Copa do Mundo 2026

Primeira fase do mata-mata
Domingo (28)
África do Sul x Canadá, 16h — CazéTV
Segunda-feira (29)
Brasil x Japão, 14h — CazéTV, Globo e SBT
Alemanha x Paraguai, 17h30 — CazéTV, Globo e Sportv
Holanda x Marrocos, 22h — CazéTV
Terça-feira (30)
Noruega x Costa do Marfim, 14h — CazéTV, Globo e Sportv
França x Suécia, 18h — CazéTV
México x Equador, 22h — CazéTV, Globo e Sportv
Quarta-feira (1º)
Inglaterra x RD Congo, 13h — CazéTV
Bélgica x Senegal, 17h — CazéTV, Globo e Sportv
Estados Unidos x Bósnia, 21h — CazéTV
Quinta-feira (2)
Espanha x Áustria, 16h — CazéTV, Globo e Sportv
Portugal x Croácia, 20h — CazéTV
Suíça x Argélia, 23h59 — CazéTV
Sexta-feira (3)
Austrália x Egito, 15h — CazéTV, Globo e Sportv
Argentina x Cabo Verde, 19h — CazéTV, Globo e Sportv
Colômbia x Gana, 22h30 — CazéTV
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.