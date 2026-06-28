Ex-dirigente do Botafogo revela que esteve próximo de trazer de jogador da Seleção

Nos últimos meses de 2024, a diretoria do Botafogo traçou uma estratégia agressiva para selar a contratação de Rayan, que na época defendia o ataque do Vasco.

A complexa operação financeira somava 14 milhões de euros (cerca de R$ 86 milhões) e incluía, além do montante principal, o abatimento de uma dívida de R$ 15 milhões que o clube cruz-maltino possuía com Thairo Arruda, ex-CEO da SAF alvinegra. No entanto, o negócio desandou por conta de um obstáculo decisivo nos bastidores.

Embora os clubes estivessem em vias de um acordo, o desejo do próprio atleta travou o andamento das conversas. Isso porque o jovem atacante priorizava uma transferência direta para o futebol internacional, rejeitando a ideia de vestir a camisa de outro rival local.

Recentemente, o ex-diretor de gestão esportiva do Botafogo, Alessandro Brito, detalhou esses bastidores e revelou que o plano inicial da Eagle Holding consistia em repassar o jovem ao Lyon, da França, logo após a compra.

“Foi quase, foi quase. O Thairo encabeçou mais a negociação, até pela relação que tinha com o Vasco e com o agente do atleta. Mas o jogador queria sair do Vasco diretamente para o exterior. Ele não tinha essa vontade de atuar por outro clube no Brasil, ainda mais sendo uma equipe aqui da cidade. Esse foi um ponto importante para nós. A gente não conseguia avançar porque o desejo do atleta era sair daqui direto para a Europa”, explicou o dirigente ao ge.

Botafogo negociaria com Lyon

Além da resistência do jogador, outros fatores externos pesaram contra o desfecho positivo da transação. Apesar de o nome do atacante carregar o aval técnico de ambas as equipes da rede multi-clubes, os problemas financeiros e societários que o clube francês enfrentava naquele momento inviabilizaram o projeto.

“Surgiu uma ideia de levá-lo para o Lyon, mas, justamente naquela época, houve toda essa situação financeira e também societária. Então, não conseguimos avançar com o Rayan para o Lyon. Mas era um alvo aprovado tanto pelo Botafogo quanto pelo Lyon. A questão é que ele tinha esse desejo de sair do Vasco e ir diretamente para fora. Ele não tinha interesse em jogar por outra equipe aqui no Brasil”, completou Brito.

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Posteriormente, o destino sorriu para o atacante de forma ainda mais lucrativa para os cofres vascaínos. Diante do impasse com os franceses, o Bournemouth, da Inglaterra, adquiriu os direitos de Rayan pela quantia expressiva de 35 milhões de euros (cerca de R$ 206 milhões). Atualmente, o atleta colhe os frutos dessa escolha e defende a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

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