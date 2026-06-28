De Palacio a Lo Celso, veja quais reservas aproveitaram a chance na Argentina

Com apenas dois titulares entre os 11 iniciais, a Argentina rodou o grupo na vitória sobre a Jordânia, na noite de sábado, e teve boas notícias. Afinal, principalmente no primeiro tempo, Giovanni Lo Celso comandou o meio de campo e teve a companhia de Exequiel Palacio e alguns outros nomes entre os destaques.

Com a classificação em primeiro lugar do Grupo J garantida, o técnico Lionel Scaloni poupou a maioria dos principais jogadores. Até Messi, autor até então de cinco gols na Copa do Mundo, começou no banco de reservas.

O goleiro Dibu Martínez e o atacante Lautaro Martínez foram os únicos mantidos na equipe em relação à vitória sobre a Áustria, que selou a vaga no mata-mata. Na etapa final, os titulares Almada e McAllister, além de Messi, também entraram.

Lo Celso, o maestro

O meia do Betis viveu uma noite inesquecível em Dallas. Marcou um golaço de falta e distribuiu o jogo com muita qualidade. Lo Celso é um homem de confiança do treinador, mas não pôde jogar a Copa de 2022, no Catar, por lesão.

Já Palacio, do Bayer Leverkusen-ALE, flutou entre a lateral direita, apoiando Giovanni Simeone, e o setor de meio de campo, sua função original. Conteve algumas saídas de ataque da Jordânia e errou apenas um passe nos 90 minutos.

Outros que ganharam pontos com Scaloni:

Zagueiro Nestor Senesi – firme na defesa e ainda sofreu o pênalti do segundo gol

Meia Nico Paz – habilidoso, pediu a bola o tempo todo e criou boas oportunidades para Lautaro e Julián Alvarez

Campanha da Argentina e próximo jogo:

1ª rodada: Argentina 3×0 Argélia, 16 de junho, às 22h, em Kansas City

2ª rodada: Argentina 2x Áustria, 22 de junho, às 14h, em Dallas

3ª rodada: Jordânia 1×2 Argentina, 27 de junho, às 23h, em Dallas

Segunda fase: Argentina x Cabo Verde, 3 de julho, às 19h, em Miami