Lesionado, Rodrygo recebe conselho de Cristiano Ronaldo durante encontro em Miami; vídeo

Fora da Copa do Mundo devido a uma lesão no joelho, Rodrygo encontrou Cristiano Ronaldo nos bastidores do Mundial após o empate sem gols entre Portugal e Colômbia, no sábado (27), em Miami. O astro português aproveitou a oportunidade para dar um conselho ao brasileiro sobre o tratamento e processo de recuperação do machucado.

Cristiano inicialmente pergunta se Rodrygo está bem, e o brasileiro aborda brevemente sobre a lesão: “Indo bem (a recuperação). Faz três meses já. É chato porque todo dia tem que fazer a mesma coisa”, respondeu. Ao ouvir o relato do atacante, Ronaldo destacou a importância de respeitar o processo.

“Tem que ser paciente. Não é fácil. Seja paciente para voltar melhor”, disse a Rodrygo.

Depois do encontro, o brasileiro compartilhou uma foto e um vídeo ao lado do português nas redes. “Ainda é a mesma sensação todas as vezes. Meu ídolo”, escreveu Rodrygo, que chegou ao Real Madrid em 2019, uma temporada após a saída do camisa 7.

Vídeo

Cristiano with Rodrygo ️ pic.twitter.com/Cuwp5nV1aI — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) June 28, 2026

O brasileiro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho direito em março, depois de sentir dores durante uma partida do Real Madrid. Desde então, ele realiza tratamento e tem retorno previsto para o fim deste ano ou o início de 2027.

Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo

Aos 41 anos, o ídolo português disputa a sexta Copa do Mundo da carreira e, inclusive, já quebrou mais um recorde. Ele marcou dois gols na goleada de Portugal sobre o Uzbequistão e se tornou o único jogador da história a balançar as redes em seis Mundiais diferentes.

Portugal encerrou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo K, com cinco pontos, e enfrentará a Croácia na quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), pela segunda fase. Já a Seleção Brasileira, de Rodrygo, joga contra o Japão nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em busca de uma vaga nas oitavas de final. Vini Jr., artilheiro do Brasil, soma quatro gols em três partidas.

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