Entenda o chaveamento ‘mais simples’ da Argentina até uma eventual semifinal da Copa

A Argentina garantiu a liderança do Grupo J e conquistou um caminho teoricamente mais acessível na Copa do Mundo, uma vez que o time só corre o risco de cruzar com um campeão mundial se alcançar a semifinal.

Desse modo, a equipe liderada por Lionel Scaloni evita as potências históricas nas primeiras etapas do mata-mata. Isto porque Brasil e Inglaterra ocupam o mesmo lado da chave e, caso confirmem o favoritismo, duelam nas quartas de final.

Inicialmente, a projeção indicava um confronto da Argentina contra Espanha ou Uruguai logo na segunda fase. No entanto, o estreante Cabo Verde surpreendeu ao eliminar os uruguaios e assumir o segundo lugar do Grupo H. Com isso, transforma-se no primeiro adversário dos argentinos nas eliminatórias, enquanto os espanhóis avançaram na liderança.

Se confirmar o favoritismo e passar de fase, a seleção argentina medirá forças contra o vencedor do duelo entre Austrália e Egito. As duas equipes que se classificaram em grupos sem a presença de campeões mundiais.

Logo depois, nas quartas de final, os torcedores esperavam o histórico embate entre Messi e Cristiano Ronaldo, mas Portugal decepcionou ao empatar duas vezes e terminar atrás da Colômbia.

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Por consequência desse tropeço, o caminho argentino até a semifinal terá Suíça, Argélia, Colômbia ou Gana, garantindo que a Argentina enfrente apenas seleções sem títulos mundiais até as fases decisivas.

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