IA prevê quais seleções vão se classificar para as oitavas de final da Copa

Com os confrontos da fase de 16 avos de final definidos, a Copa do Mundo de 2026 inicia neste domingo sua etapa eliminatória. A partir de agora, as 32 seleções restantes disputam vagas nas oitavas de final em jogos únicos, e a campeã precisará superar mais cinco partidas para levantar a taça.

Antes do início do mata-mata, o supercomputador da Opta Analyst divulgou as probabilidades de classificação de cada equipe. Os cálculos, inclusive, consideram todas as possibilidades de avanço, incluindo vitórias no tempo regulamentar, na prorrogação e nas cobranças de pênaltis. Aliás, o Brasil, que encara o Japão nesta segunda-feira (29), aparece como favorito e tem 69,45% de chances de seguir na competição.

Probabilidades de classificação para as oitavas de final

Alemanha – 78,58% x Paraguai – 21,42%

França – 81,46% x Suécia – 18,54%

Canadá – 68,29% x África do Sul – 31,71%

Holanda – 61,17% x Marrocos – 38,83%

Portugal – 67,42% x Croácia – 32,58%

Espanha – 85,22% x Áustria – 14,78%

Estados Unidos – 78,46% x Bósnia e Herzegovina – 21,54%

Bélgica – 56,91% x Senegal – 43,09%

Brasil – 69,45% x Japão – 30,55%

Noruega – 67,81% x Costa do Marfim – 32,19%

México – 61,35% x Equador – 38,65%

Inglaterra – 84,04% x RD Congo – 15,96%

Argentina – 89,24% x Cabo Verde – 10,76%

Egito – 53,56% x Austrália – 46,44%

Suíça – 65,21% x Argélia – 34,79%

Colômbia – 71,91% x Gana – 28,09%

Porttanto, segundo o levantamento, a Argentina é a seleção com maior favoritismo nesta fase, enquanto Egito e Austrália protagonizam o confronto mais equilibrado do mata-mata. Além disso, Inglaterra, Espanha e França também aparecem entre as equipes com maiores chances de classificação às oitavas de final.

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