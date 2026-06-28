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IA prevê quais seleções vão se classificar para as oitavas de final da Copa

IA prevê quais seleções vão se classificar para as oitavas de final da Copa
IA prevê quais seleções vão se classificar para as oitavas de final da Copa -

Com os confrontos da fase de 16 avos de final definidos, a Copa do Mundo de 2026 inicia neste domingo sua etapa eliminatória. A partir de agora, as 32 seleções restantes disputam vagas nas oitavas de final em jogos únicos, e a campeã precisará superar mais cinco partidas para levantar a taça.

Antes do início do mata-mata, o supercomputador da Opta Analyst divulgou as probabilidades de classificação de cada equipe. Os cálculos, inclusive, consideram todas as possibilidades de avanço, incluindo vitórias no tempo regulamentar, na prorrogação e nas cobranças de pênaltis. Aliás, o Brasil, que encara o Japão nesta segunda-feira (29), aparece como favorito e tem 69,45% de chances de seguir na competição.

Probabilidades de classificação para as oitavas de final

Alemanha – 78,58% x Paraguai – 21,42%

França – 81,46% x Suécia – 18,54%

Canadá – 68,29% x África do Sul – 31,71%

Holanda – 61,17% x Marrocos – 38,83%

Portugal – 67,42% x Croácia – 32,58%

Espanha – 85,22% x Áustria – 14,78%

Estados Unidos – 78,46% x Bósnia e Herzegovina – 21,54%

Bélgica – 56,91% x Senegal – 43,09%

Brasil – 69,45% x Japão – 30,55%

Noruega – 67,81% x Costa do Marfim – 32,19%

México – 61,35% x Equador – 38,65%

Inglaterra – 84,04% x RD Congo – 15,96%

Argentina – 89,24% x Cabo Verde – 10,76%

Egito – 53,56% x Austrália – 46,44%

Suíça – 65,21% x Argélia – 34,79%

Colômbia – 71,91% x Gana – 28,09%

Porttanto, segundo o levantamento, a Argentina é a seleção com maior favoritismo nesta fase, enquanto Egito e Austrália protagonizam o confronto mais equilibrado do mata-mata. Além disso, Inglaterra, Espanha e França também aparecem entre as equipes com maiores chances de classificação às oitavas de final.

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