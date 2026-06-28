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Jogada10
Cirurgia de Carlos Alberto Parreira é bem-sucedida, informa boletim médico
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Jogada10
Publicado às 16h15 de 28/06/2026
Cirurgia de Carlos Alberto Parreira é bem-sucedida, informa boletim médico -
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Tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994 segue internado na UTI para tratar uma inflamação pulmonar
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