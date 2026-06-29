Ex-Barcelona, Lewandowski acerta com clube dos EUA, diz jornalista

O atacante Robert Lewandowski definiu o seu destino para a próxima temporada do futebol mundial. Logo após encerrar o seu vínculo com o Barcelona neste mês, coincidindo com o término do calendário europeu, o artilheiro polonês acertou a sua transferência para o Chicago Fire. A equipe disputa a Major League Soccer (MLS) nos Estados Unidos.

De fato, a mudança para o futebol norte-americano já entrava nos planos do atleta, que completará 38 anos no dia 21 de agosto. O centroavante já mantinha conversas avançadas com a diretoria de Chicago há algum tempo e. Ele aproveitou as últimas semanas para visitar as instalações do clube e conhecer a sua nova cidade.

A diretoria do Barcelona não receberá nenhuma compensação financeira pela operação. Diante disso, o Chicago Fire planeja o anúncio de para os próximos dias. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

Carreira de Lewandowski

Essa movimentação encerra um ciclo vitorioso que começou em 2022, quando, após liderar o Bayern de Munique na Bundesliga por quase uma década, o polonês aceitou o desafio de assumir a camisa 9 catalã.

Posteriormente, ele consolidou o seu sucesso na Espanha ao conquistar três títulos de LaLiga em quatro anos. Além disso, ganhou uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha ao longo de quatro temporadas.

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Por fim, os números comprovam o impacto do centroavante em solo espanhol, onde ele disputou 191 jogos oficiais, anotou 120 gols e distribuiu mais 22 assistências. Além do mais, Lewandowski faturou o prêmio de artilheiro máximo de LaLiga na temporada 2022/23, quando balançou as redes 23 vezes, e manteve o posto de principal goleador do clube catalão durante os seus três primeiros anos na equipe.

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