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Ronaldo vê Mbappé como sucessor: “Seu estilo lembra o meu apogeu”
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Jogada10
Publicado às 16h59 de 28/06/2026
Ronaldo vê Mbappé como sucessor: “Seu estilo lembra o meu apogeu” -
Jogada10
Ex-atacante da Seleção Brasileira disse ainda que Neymar tem a oportunidade de responder às críticas no Mundial
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