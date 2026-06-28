ASSINE JÁ!
Jogada10

Organizadores da Copa do Mundo divergem em situação de Thomas Partey, de Gana

Organizadores da Copa do Mundo divergem em situação de Thomas Partey, de Gana
Organizadores da Copa do Mundo divergem em situação de Thomas Partey, de Gana -

A realização da Copa do Mundo em três nações diferentes expõe profundos desafios logísticos e diplomáticos decorrentes de políticas migratórias divergentes. Como reflexo imediato dessa falta de unificação, as autoridades do Canadá barraram a entrada do volante ganês Thomas Partey para a estreia em Toronto, visto que o atleta omitiu no formulário de visto que responde a um processo por crimes sexuais no Reino Unido.

Embora o governo de Gana tenha protestado veementemente contra a decisão, as autoridades canadenses mantiveram o veto de forma intransigente. Em contrapartida, dias depois, os Estados Unidos liberaram a entrada do jogador sem restrições para a segunda rodada em Boston, permitindo que ele atuasse no confronto contra a Inglaterra. Diante do ocorrido, o atleta quebrou o silêncio e minimizou o episódio ao declarar.

“Acho que isso faz parte do futebol. Acontecem coisas que você não consegue controlar. Para mim, agora está tudo bem e estou pronto para jogar”.

Essa disparidade de critérios entre os coorganizadores acendeu um intenso debate sobre os limites da soberania nacional perante os regulamentos da FIFA. Ao analisar o cenário, o advogado Cristiano Caús, do escritório CCLA Advogados, esclarece que os acordos esportivos possuem natureza estritamente civil.

Situação com Gana

Segundo o especialista, esses pactos não anulam as leis internas de segurança de cada Estado, o que justifica a postura adotada por cada nação. Ele garante textualmente.

“A co-organização da Copa do Mundo não obriga, sob nenhuma hipótese jurídica, os Estados Unidos e o Canadá a seguirem o mesmo protocolo de admissão ou a unificarem suas decisões migratórias. Os acordos firmados com a FIFA são de natureza civil e desportiva. Eles não possuem o poder de revogar ou mitigar a soberania nacional de um país. O Canadá barrou a entrada do atleta com base estritamente em sua legislação interna de segurança e inadmissibilidade criminal, devido às investigações que ele enfrenta no Reino Unido. Já os EUA aplicaram seus próprios critérios discricionários para liberar o visto. Juridicamente, a soberania estatal e as leis de imigração de cada país-sede sempre estarão acima de qualquer regulamento de competição”, garante Caús.

LEIA MAIS: IA prevê quais seleções vão se classificar para as oitavas de final da Copa

Paralelamente à flexibilidade concedida a Partey, o governo estadunidense adota uma postura rigidamente hostil contra a seleção do Irã em razão de profundas tensões geopolíticas. Consequentemente, Washington impôs uma restrição severa que obriga a delegação asiática a entrar no território apenas 24 horas antes dos jogos e a deixá-lo imediatamente após o apito final.

Visando amenizar esse desgaste, o México prontamente acolheu o pedido dos iranianos para estabelecer sua base de treinamentos em Tijuana. A própria presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmou essa cooperação em entrevista coletiva.

“Os Estados Unidos não querem que a seleção iraniana fique para pernoitar Então, eles nos perguntaram: ‘Podemos pernoitar no México?” Nós dissemos que sim, sem problemas”, contou.

Casos evidenciam divergência

Esses dois pesos e duas medidas adotados pelos Estados Unidos evidenciam como os interesses políticos externos moldam os bastidores do esporte. O advogado Cristiano Cáus conclui que a propalada neutralidade das entidades esportivas é fictícia diante do poder de polícia estatal, conforme pondera a seguir.

“A dualidade de critérios na concessão de vistos a delegações estrangeiras, como ocorre historicamente com o Irã, comprova categoricamente que o esporte de alto rendimento continua subordinado aos interesses diplomáticos e políticos externos. A suposta ‘neutralidade política’ defendida pelas entidades esportivas é uma ficção jurídica que desaba diante da realidade prática. A FIFA e o COI são associações privadas e não têm poder coercitivo sobre as fronteiras de um Estado soberano”, comenou, completando:

“Quando um governo decide impor barreiras ou facilidades burocráticas baseando-se em tensões geopolíticas, ele está exercendo o seu poder de polícia e sua política externa. O direito desportivo internacional não tem força para anular as decisões de segurança de uma superpotência. O esporte, no cenário global, opera sob a total conveniência da diplomacia dos países que o sediam”, concluiu Cristiano Caús, advogado do CCLA Advogados

Cenário atual

Por fim, todo esse cenário turbulento presenciado na América do Norte acende um crucial sinal de alerta para a Copa do Mundo de 2030. Uma vez que o torneio do centenário envolverá jogos na América do Sul e sedes oficiais na Europa e na África, a comunidade internacional prevê desafios burocráticos e legislativos ainda maiores devido à histórica fragmentação dessas fronteiras continentais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas