Lavega pode render quantia milionária ao Fluminense por desempenho no Coritiba

O atacante Joaquín Lavega pode render um lucro expressivo ao Fluminense caso o Coritiba decida exercer a opção de compra ao final da temporada. Para selar o negócio em definitivo, o clube paranaense precisará desembolsar cerca de R$ 15,5 milhões. A informação é do ge.

Este valor é consideravelmente superior aos R$ 8,8 milhões que os cariocas assumiram de forma parcelada junto ao River Plate-URU.

Paralelamente ao fator financeiro, o jovem uruguaio de 21 anos conquistou o protagonismo no Coritiba sob o comando de Fernando Seabra, destacando-se por sua intensidade e gols decisivos.

Essa grande fase no Sul, inclusive, contrasta com o cenário do ano passado, quando o atleta teve uma passagem discreta pelas Laranjeiras.

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Consequentemente, o bom desempenho atual reabilita a carreira do jogador e promete movimentar os cofres do Fluminense muito em breve.

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