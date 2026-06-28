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Lavega pode render quantia milionária ao Fluminense por desempenho no Coritiba

Lavega pode render quantia milionária ao Fluminense por desempenho no Coritiba
Lavega pode render quantia milionária ao Fluminense por desempenho no Coritiba -

O atacante Joaquín Lavega pode render um lucro expressivo ao Fluminense caso o Coritiba decida exercer a opção de compra ao final da temporada. Para selar o negócio em definitivo, o clube paranaense precisará desembolsar cerca de R$ 15,5 milhões. A informação é do ge.

Este valor é consideravelmente superior aos R$ 8,8 milhões que os cariocas assumiram de forma parcelada junto ao River Plate-URU.

Paralelamente ao fator financeiro, o jovem uruguaio de 21 anos conquistou o protagonismo no Coritiba sob o comando de Fernando Seabra, destacando-se por sua intensidade e gols decisivos.

Essa grande fase no Sul, inclusive, contrasta com o cenário do ano passado, quando o atleta teve uma passagem discreta pelas Laranjeiras.

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Consequentemente, o bom desempenho atual reabilita a carreira do jogador e promete movimentar os cofres do Fluminense muito em breve.

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