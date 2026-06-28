ASSINE JÁ!
Jogada10

Santos negocia retorno ao Pacaembu após hiato de seis anos

Santos negocia retorno ao Pacaembu após hiato de seis anos
Santos negocia retorno ao Pacaembu após hiato de seis anos -

O Santos intensificou os bastidores nos últimos dias e negocia a realização de um amistoso contra o União São João, de Araras, no próximo sábado, dia 4 de julho, no Pacaembu.

Segundo a informação é do jornalista Lucas Musetti, a partida integra o planejamento da comissão técnica para manter o elenco em atividade durante a pausa da Copa do Mundo. Essa alternativa surgiu logo após o clube cancelar a excursão que realizaria em Portugal.

Originalmente, o Peixe disputaria amistosos diante de Gil Vicente e Vitória de Guimarães, além de um jogo-treino contra o Santa Clara. Ademais, a diretoria tratava um confronto com o Benfica nos bastidores. No entanto, o clube desistiu da viagem internacional devido à possibilidade de mudanças no calendário do futebol brasileiro.

Essa reviravolta aconteceu porque a CBF sinalizou a antecipação de partidas do Campeonato Brasileiro por causa da reta final da Copa do Mundo, o que causaria um conflito de datas. Como o Santos possui compromissos importantes logo após a pausa, a diretoria reavaliou os riscos.

LEIA MAIS: Santos faz treino físico no CT, e dupla volta a trabalhar no campo

O time enfrenta o Botafogo no dia 16 de julho pelo Brasileirão e, logo em seguida, disputa os playoffs da Copa Sul-Americana contra a Universidad Central, da Venezuela, nos dias 21 e 28 de julho. Consequentemente, a cúpula santista entendeu que a logística da viagem para Portugal comprometeria a preparação da equipe.

Santos procura adversários

Diante desse cenário desafiador, o departamento de futebol passou a buscar adversários para amistosos em território nacional. Desse modo, o União São João despontou como a principal possibilidade do momento, e os clubes avançam nas conversas para viabilizar o jogo no Pacaembu.

Caso as partes concretizem a negociação, o Santos retornará ao estádio paulistano depois de mais de seis anos. A última partida do clube no Pacaembu aconteceu em 29 de fevereiro de 2020, quando empatou por 0 a 0 com o Palmeiras, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Ao longo dos últimos anos, o Alvinegro priorizou acordos pontuais para mandar jogos em outros estádios da capital. Isto acabou deixando o Pacaembu em segundo plano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas