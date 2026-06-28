Santos negocia retorno ao Pacaembu após hiato de seis anos

O Santos intensificou os bastidores nos últimos dias e negocia a realização de um amistoso contra o União São João, de Araras, no próximo sábado, dia 4 de julho, no Pacaembu.

Segundo a informação é do jornalista Lucas Musetti, a partida integra o planejamento da comissão técnica para manter o elenco em atividade durante a pausa da Copa do Mundo. Essa alternativa surgiu logo após o clube cancelar a excursão que realizaria em Portugal.

Originalmente, o Peixe disputaria amistosos diante de Gil Vicente e Vitória de Guimarães, além de um jogo-treino contra o Santa Clara. Ademais, a diretoria tratava um confronto com o Benfica nos bastidores. No entanto, o clube desistiu da viagem internacional devido à possibilidade de mudanças no calendário do futebol brasileiro.

Essa reviravolta aconteceu porque a CBF sinalizou a antecipação de partidas do Campeonato Brasileiro por causa da reta final da Copa do Mundo, o que causaria um conflito de datas. Como o Santos possui compromissos importantes logo após a pausa, a diretoria reavaliou os riscos.

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O time enfrenta o Botafogo no dia 16 de julho pelo Brasileirão e, logo em seguida, disputa os playoffs da Copa Sul-Americana contra a Universidad Central, da Venezuela, nos dias 21 e 28 de julho. Consequentemente, a cúpula santista entendeu que a logística da viagem para Portugal comprometeria a preparação da equipe.

Santos procura adversários

Diante desse cenário desafiador, o departamento de futebol passou a buscar adversários para amistosos em território nacional. Desse modo, o União São João despontou como a principal possibilidade do momento, e os clubes avançam nas conversas para viabilizar o jogo no Pacaembu.

Caso as partes concretizem a negociação, o Santos retornará ao estádio paulistano depois de mais de seis anos. A última partida do clube no Pacaembu aconteceu em 29 de fevereiro de 2020, quando empatou por 0 a 0 com o Palmeiras, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Ao longo dos últimos anos, o Alvinegro priorizou acordos pontuais para mandar jogos em outros estádios da capital. Isto acabou deixando o Pacaembu em segundo plano.

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