São Paulo fica no empate com o Juventus em jogo-treino na Barra Funda

Em meio à Copa do Mundo, o São Paulo empatou por 2 a 2 com o Juventus no último sábado (27), em jogo-treino realizado no CT da Barra Funda. Nesse sentido, André Silva e Tapia marcaram os gols do Tricolor Paulista, que se prepara para o retorno do calendário do futebol brasileiro em julho. A informação é do portal “Uol”.

Dessa forma, a atividade marcou o primeiro teste da equipe contra um adversário durante a preparação para a retomada da temporada. A comissão técnica pretende realizar pelo menos mais dois jogos-treino antes da volta das competições.

Como acontece nesse tipo de atividade, o confronto não seguiu as regras de uma partida oficial. As equipes puderam fazer substituições ilimitadas, sem divisão entre titulares e reservas. Por outro lado, o duelo teve dois tempos de 45 minutos.

Diante disso, o próximo compromisso da equipe será no sábado (4), quando enfrenta o Red Bull Bragantino, no centro de treinamento do clube de Bragança Paulista, em Atibaia.

Negociação com o Colorado

A diretoria tricolor negocia um jogo-treino contra o Internacional. Assim, a tendência é que a atividade aconteça no dia 12 de julho, no Beira-Rio, em Porto Alegre, com portões fechados e sem transmissão.

Os clubes acertam os últimos detalhes da logística, como voo e hospedagem. Inicialmente, o Colorado enfrentaria o Mirassol, mas o clube paulista desistiu da atividade e abriu espaço para o São Paulo.

O Tricolor também alterou o planejamento da intertemporada. A diretoria negociou um amistoso contra o Fluminense, mas desistiu da ideia de realizar partidas abertas ao público e optou por priorizar jogos-treino.



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