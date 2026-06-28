Marquinhos projeta duelo com o Japão e cita evolução da Seleção: “Crescer no momento certo”

O zagueiro Marquinhos projetou o confronto entre Brasil e Japão, válido pela segunda fase da Copa do Mundo, e apontou a evolução da seleção desde a estreia no torneio. Assim, o defensor destacou a importância do técnico Carlo Ancelotti repetir a escalação diante dos japoneses, algo que pode ocorrer e evidenciar um espinha dorsal da equipe.

“Se ele repetir, mostra que estamos bem, evoluindo, seguindo o caminho que temos que seguir. Com mais confiança do que começamos na competição. Ele ainda não especificou completamente. Vai dar mais detalhes nas próximas horas ou amanhã. Chegamos muito confiantes, estamos prontos para isso. Vemos quanto é importante crescer no momento certo”, disse.

“É um jogo único, com tudo que envolve uma Copa. O time vem crescendo nos últimos jogos. O primeiro não foi dos melhores, o segundo melhorou e o terceiro foi o melhor. Dessa forma, quem estiver em campo, tentará o melhor pela Seleção. O time que entrar em campo será o melhor na cabeça do Mister. Vamos buscar a classificação com o melhor que temos”, completou.

Respeito aos japoneses

Ao longo do ciclo antes da Copa do Mundo, o Japão impressionou com bom futebol e resultados expressivos. Nesse sentido, Marquinhos pregou respeito ao adversário e citou o equilíbrio presente no futebol mundial, quando uma equipe menor pode surpreender e avançar.

“Respeito muito nossos adversários, mas respeito muito nosso trabalho também. Cada vez mais acho que o futebol vem se equilibrando. Nas últimas Copas, vimos muitas seleções grandes caindo para seleções que não estavam na primeira prateleira. A Copa de Clubes no ano passado serviu para isso também. Um time de menor escalão pode fazer frente a um outro time”, frisou.

“A seleção japonesa mostrou que tem qualidade, fez grandes jogos, contra grandes seleções. Fizeram excelente trabalho. É difícil fazer comparação com porcentagem. Eles chegaram mais confiantes na Copa. Nós viemos de um período de instabilidade dentro e fora de campo. Mas estamos com o nosso trabalho em uma situação diferente já, mas sempre respeitando o nosso adversário. Cabe a vocês analisarem os favoritos. Não desvalorizamos nenhum adversário”, completou.

Embalado para o mata-mata

Diferentemente da atividade de sexta-feira (26), quando oito dos 11 titulares fizeram apenas trabalhos regenerativos, todos os jogadores participaram normalmente da movimentação deste sábado (29). Casemiro, inclusive, foi o primeiro atleta a aparecer no gramado.

Na sexta-feira (26), Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Matheus Cunha haviam sido preservados das atividades com bola. Apenas Vini Jr., Douglas Santos e Rayan trabalharam com o restante do elenco.

Por fim, Brasil chega embalado ao mata-mata após terminar a fase de grupos invicto. A equipe empatou com o Marrocos na estreia e, em seguida, goleou Haiti e Escócia por 3 a 0, garantindo a liderança do Grupo C.

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