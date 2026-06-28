Corinthians realiza quarto treino e intensifica preparação para a volta da temporada

O Corinthians cumpriu, na manhã deste domingo (28), o quarto dia de treinos da intertemporada no CT Dr. Joaquim Grava. Assim, a equipe aproveita a pausa no calendário para se preparar para a retomada do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores. Antes disso, disputará um amistoso contra o Cascavel no dia 12 de julho, às 16h (de Brasília), no Estádio Arnaldo Busato, no Paraná.

Dessa forma, a programação começou com uma ativação física na academia. Em seguida, os jogadores seguiram para o Campo 2, onde realizaram o aquecimento, segundo informações do portal “Meu Timão”.

Na sequência, o preparador físico Wagner Bertelli comandou um circuito de exercícios, enquanto o auxiliar Léo Porto orientou uma atividade de pressão e posse de bola em espaço reduzido.

No Campo 3, o técnico Fernando Diniz promoveu um treino de enfrentamento. Ao mesmo tempo, outro grupo trabalhou cruzamentos e finalizações sob orientação dos auxiliares da comissão técnica. O elenco volta ao CT Dr. Joaquim Grava na manhã desta segunda-feira (29) para dar sequência à preparação.

Por fim, o Timão mede forças com o Remo no dia 23 de julho, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Na Libertadores, a equipe enfrentará o Rosario Central nas oitavas, enquanto encara o Internacional pela Copa do Brasil.

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