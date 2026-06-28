Alemanha x Paraguai: um choque de estilos por uma vaga nas oitavas da Copa do Mundo

O primeiro mata-mata da Copa do Mundo de 2026 já reserva um enorme choque de estilos na briga por uma vaga nas oitavas de final. No Gillette Stadium, em Boston, a Alemanha – de posse de bola e ofensividade – enfrenta o Paraguai – de solidez defensiva e transição rápida – em um confronto que promete muito suor e correria. A bola rola às 17h30 (de Brasília).

Onde assistir

O jogo entre Alemanha e Paraguai, pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo, terá transmissão da Globo, SporTV, GE TV, SBT e CazéTV.

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Como chega a Alemanha

A Alemanha começa sua caminhada no mata-mata de olho no tão sonhado penta, para se juntar ao Brasil como os maiores campeões de Copa. Na fase de grupos, os alemães se classificaram para a fase 16 avos com uma rodada de antecedência, com as duas vitórias nas duas primeiras rodadas. Inclusive, com direito a um 7 a 1 sobre Curaçao – mas a última impressão não foi das melhores.

Na última partida, contra o Equador, a Alemanha foi bastante errante e com uma atuação questionável, foi derrotada de virada pelos sul-americanos por 2 a 1 – o que pode servir para mostrar um caminho para o Paraguai tentar ferir a tetracampeã.

Para o jogo desta segunda, Nagelsmann não vai poder contar com Schlotterbeck, que se lesionou e não entra mais em campo nesta Copa. Por sua vez, o treinador terá o retorno de Nathaniel Brown, poupado contra o Equador.

Como chega o Paraguai

Depois de estrear sendo goleado pelos Estados Unidos, o Paraguai soube encontrar forças para conquistar uma classificação para o mata-mata. Os paraguaios ficaram muito marcados pelas formas com que conseguiram encontrar dentro dos jogos para pontuar. Principalmente diante da Turquia, quando conquistou a vitória jogando 45 minutos com um jogador a menos.

O jogo desta segunda, por sua vez, tende a ser mais complicado para o Paraguai, uma vez que será um grande choque de estilos. Conhecido por ter uma defesa forte e sólida, os paraguaios terão que fazer de tudo para coibir um ataque estrelado e multifacetado de uma Alemanha muito talentosa.

Gustavo Alfaro, técnico do Paraguai, não poderá contar com o meio-campista Diego Gómez, que levou o segundo amarelo diante da Austrália e está suspenso. Por sua vez, Miguel Almirón, expulso contra a Turquia, retorna ao time titular. A dúvida fica por conta da condição física de Omar Alderete, por dores no joelho esquerdo.

ALEMANHA x PARAGUAI

Copa do Mundo – 16 avos de final

Data e horário: 29/6/2026 (segunda-feira), às 17h30 (de Brasília)

Local: Gillette Stadium, Boston (EUA)

ALEMANHA: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck e Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Jamal Musiala e Florian Wirtz; Leroy Sané e Kai Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann

PARAGUAI: Orlando Gill, Juan José Cáceres, Fabián Balbuena Velázquez, Gustavo Gómez, Júnior Alonso, Leonardo Maidana; Matías Galarza, Andrés Cubas, Miguel Almirón, Julio Enciso; Gabriel Ávalos (Isidro Pitta). Técnico: Gustavo Alfaro.

Árbitro: Jalal Jayed (MAR)

Auxiliares: Zakaria Brinski e Mostafa Akarkad (Marrocos)

VAR: não divulgado.

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