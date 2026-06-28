“Senti o país chutando junto”, diz Eustáquio após marcar gol da classificação do Canadá

O jogo se aproximava do fim dos acréscimos e já se enxergava uma prorrogação. Mas quando tudo parecia se encaminhar para um 0 a 0, Eustáquio dominou a bola no peito e acertou o canto do goleiro da África do Sul, para marcar o gol da vitória e da classificação histórica do Canadá para as oitavas de final de uma Copa do Mundo.

O gol de Eustáquio, aos 47 minutos do segundo tempo, desentalou um grito da garganta de milhares de canadenses presentes no SoFi Stadium, e de milhões de canadenses que viram pela primeira vez o país estar entre os 16 melhores de um Mundial. A importância do gol marcado também foi sentida por Eustáquio, que brincou ao dizer que sentiu toda a energia do Canadá no chute que estufou as redes da África do Sul.

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“Trabalhamos muito para conquistar essa vitória. Queríamos muito dar essa vitória a todos os canadenses. Simplesmente continuamos acreditando e perseverando. Foi um gol incrível, mas quando chutei, senti que todo país chutou junto comigo. Todos colocaram um pouco de força na bola e ela foi para o fundo da rede, então estou muito feliz”, disse o meio-campista.

Sendo assim, classificado para as oitavas de final, agora o Canadá assiste de camarote quem será o seu adversário na próxima fase. Nesta segunda, Holanda e Marrocos medem forças no Estádio BBVA, em Monterrey, no México, para enfrentar os canadenses nas oitavas. Desse modo, Eustáquio, por sua vez, já projetou que quem quer que venha do outro lado, vai enfrentar um Canadá difícil de ser batido.

“Vamos tentar fazer com que Marrocos e Holanda vejam o nosso jogo e sintam que, se passarem, terão o jogo mais difícil que enfrentarão nesta fase”, finalizou o jogador.

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