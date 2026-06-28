Adversário do Brasil, Japão fecha preparação e define estratégia para o mata-mata

O Japão encerrou neste domingo (28), em Houston, a preparação para o confronto contra o Brasil pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Assim, para o duelo desta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), o técnico Hajime Moriyasu lida com desfalques, mas a imprensa japonesa projeta uma equipe montada no esquema 3-4-2-1.

Dessa forma, os asiáticos devem ir a campo com a seguinte escalação: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi (Ko Itakura) e Hiroki Ito; Keito Nakamura, Ao Tanaka, Kaishu Sano e Ritsu Doan; Daizen Maeda e Daichi Kamada; Ayase Ueda.

O goleiro Zion Suzuki segue como titular absoluto após boas atuações nos empates diante de Holanda e Suécia. Já o sistema defensivo deve contar com Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi e Hiroki Ito. Capitão da equipe, Ko Itakura perdeu espaço após deixar o jogo contra a Suécia ainda no primeiro tempo e deve começar a partida no banco de reservas.

Pelas alas, Ritsu Doan aparece como favorito para atuar pela direita, enquanto Keito Nakamura ocupa o lado esquerdo. Moriyasu também avalia uma alternativa mais defensiva, com Yukinari Sugawara e Junnosuke Suzuki nas alas e Doan e Nakamura mais próximos do ataque.

Motores da seleção asiática

No meio-campo, Kaishu Sano e Ao Tanaka formam a dupla de volantes. Mais à frente, Daizen Maeda atua pelo lado direito e Daichi Kamada pelo esquerdo. Além disso, no comando do ataque, Ayase Ueda deve ser o único centroavante da equipe.

Por outro lado, a principal ausência será Takefusa Kubo. O meia não participou dos treinamentos desde que sofreu uma lesão na estreia contra a Holanda, e o próprio Moriyasu confirmou sua ausência na entrevista coletiva deste domingo (28).



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