Salah sofre lesão muscular e vira dúvida para sequência do Egito na Copa

O Egito pode perder seu principal jogador para o duelo contra a Austrália, marcado para sexta-feira (5), às 15h (de Brasília), em Dallas, pela segunda fase da Copa do Mundo. Afinal, o atacante Mohamed Salah sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e virou dúvida para a partida.

Capitão da seleção egípcia, o jogador deixou o campo no segundo tempo do empate por 1 a 1 com o Irã, na última rodada da fase de grupos, após reclamar de dores. Nesse sentido, exames confirmaram uma pequena lesão muscular.

Em nota oficial, a Federação Egípcia informou que o camisa 10 iniciou tratamento, mas não confirmou se ele terá condições de enfrentar a Austrália. Até o momento, o craque soma um gol e duas assistências na Copa do Mundo.

“Conversei com Salah e, ​​se Deus quiser, a lesão não parece ser grave. Ele me garantiu que tudo ficaria bem, que não era uma lesão grave”, disse o técnico Hossan Hassam após o empate com o Irã.

Por fim, o Egito avançou às oitavas de final como vice-líder do Grupo G, com a mesma pontuação da Bélgica. No entanto, terminou atrás dos belgas por causa do saldo de gols.

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