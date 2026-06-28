Foco dos treinos do Palmeiras está nas finalizações

O Palmeiras fez um treino voltado para finalizações neste domingo (28/06) na Academia do Futebol. Falta menos de um mês para o próximo jogo do Verdão, em julho, após o término da Copa do Mundo e o recomeço das competições no Brasil. Assim, o Palmeiras vai enfrentar o Coritiba, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 23/07, na casa do adversário, o estádio Couto Pereira.

Neste domingo, os auxiliares João Martins, Vitor Castanheira, Carlos Martinho e Andrey Lopes comandaram o treino. O técnico Abel Ferreira não participou. O objetivo foi ensaiar uma maior ofensividade da equipe. Os jogadores também seguiram vários exercícios de troca de passes e fizeram um jogo em campo reduzido, com ênfase no trabalho dos laterais.

Jogadores que estão sob supervisão do departamento médico fizeram exercícios especiais de fisioterapia. Assim, o atacante Vitor Roque se recupera de cirurgia no tornozelo e o lateral Jefté está em tratamento após cirurgia no joelho.

Com o fim da Copa do Mundo, em 19 de julho, o Palmeiras poderá fazer os treinos com equipe completa, já que atletas convocados para o Mundial estarão de volta. Quem fizer parte de seleção desclassificada na Copa do Mundo deve voltar antes, como é o caso dos uruguaios Emiliano Martínez e Piquerez. Afinal, o Uruguai perdeu a vez para a grande sensação desta Copa: a seleção de Cabo Verde.

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