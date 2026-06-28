Emocionado, técnico do Canadá faz discurso para jogadores: “Vocês são heróis nacionais”

Pela primeira vez na história de uma Copa do Mundo, o Canadá estará entre um dos times de uma oitavas de final. Neste domingo, em Los Angeles, o Canadá venceu a África do Sul por 1 a 0, gol de Eustáquio, aos 47 minutos do segundo tempo, em um lance que entrou para a história do país.

Logo após o apito final, o técnico do Canadá, Jesse Marsch, participou de um momento marcante ainda no gramado. Sendo assim, o treinador chamou seus jogadores para uma roda no campo, e fez um discurso muito emocionante que foi captado pelos microfones da transmissão da partida.

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“Primeiramente, estou muito orgulhoso de vocês. Estamos trabalhando há dois anos e mantiveram a crença em tudo que a gente combinou, seguiram os planos que desenhamos, mantiveram-se concentrados e agressivos. Vocês mostraram o caráter de vocês”, iniciou Marsch, que seguiu falando aos seus jogadores:

“Hoje vocês se tornaram heróis canadenses. Heróis canadenses para as futuras crianças deste país. Esse esporte tem um grande futuro por conta de vocês. Vocês mudaram a história do esporte neste país. Vocês tem que estar orgulhosos de quem são e do que fizeram. Tenham isso no coração de vocês”, finalizou o técnico.

Sendo assim, agora com a classificação garantida para as oitavas de final, o Canadá vai assistir de camarote ao duelo que vai decidir o seu adversário. Nesta segunda, Holanda e Marrocos medem forças no Estádio BBVA, em Monterrey, no México, e o vencedor vai enfrentar os canadenses no próximo sábado, dia 4 de julho, às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

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