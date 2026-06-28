Ancelotti elogia evolução de Neymar e explica minutagem: “Depende do contexto”

Carlo Ancelotti pode aumentar a participação de Neymar no duelo contra o Japão, mas o tempo de jogo dependerá do andamento da partida. O atacante reúne condições físicas para atuar por mais minutos, embora o técnico italiano deva mantê-lo no banco no confronto desta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo, em Houston.

Dessa forma, a tendência é que o comandante repita a escalação da vitória por 3 a 0 sobre a Escócia. Na última rodada da fase de grupos, o camisa 10 entrou aos 30 minutos do segundo tempo e disputou cerca de 15 minutos. Na coletiva deste domingo (28), o italiano respondeu se o jogador pode aumentar a sua minutagem.

“Neymar está evoluindo muito bem. Creio que, na última semana, ele melhorou muito. Uma pena que não pôde treinar todo o tempo com nós. Óbvio que ele pode jogar mais do que 15 minutos. Depende muito do contexto do jogo de amanhã”, disse.

Por fim, caso elimine o Japão, o Brasil enfrentará nas quartas de final o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim. A partida está prevista para o próximo domingo (5).

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