Com gol nos acréscimos, Fortaleza vence o Sport e encosta no G6 da Série B

Com gol aos 50′ do segundo tempo, o Fortaleza venceu o Sport por 2 a 1, na Arena Castelão, pela 15ª rodada da Série B. Ainda no primeiro tempo, Rodrigo Santos abriu o placar, enquanto Perotti deixou tudo igual na segunda etapa. Quando tudo parecia se encaminhar para o empate, Welliton confirmou o triunfo dos donos da casa.

Diante disso, com o resultado, o Tricolor do Pici soma 25 pontos, ultrapassa o Sport e fica na 7ª posição empatado com outros quatro adversários que estão na parte de cima da classificação. Já o Rubro-Negro caiu cinco colocações e agora ocupa a 8ª posição da Segundona, também com 25 pontos.

Na próxima rodada, o Tricolor mede forças com a Ponte Preta, dia 2 (quinta-feira), às 21h (de Brasília), no Castelão. O Leão da Ilha, por sua vez, visita o Criciúma, no sábado (4), às 16h (de Brasília), no Heriberto Hülse.

Tricolor na frente

Nos primeiros quarenta e cinco minutos, os donos da casa tiveram mais volume de jogo e incomodaram. Assim, a primeira boa chegada ocorreu com Vitinho, que arriscou com a perna esquerda para defesa de Thiago Couto. O lado esquerdo foi um arma importante, com Gabriel Fuentes tendo espaço para arriscar jogadas em profundidade e infiltrações.

Dessa forma, foi por lá que saiu a jogada do primeiro gol do Leão do Pici. Rodrigo Santos recebeu por aquele lado e fez um levantamento que enganou o arqueiro rubro-negro e estufou a rede.

Na sequência, o árbitro de vídeo analisou o gol de Rodrigo por conta da participação de Miritello, se estava impedido ou não. Com o fim do mistério, o profissional confirmou o tento para delírio da torcida na Arena Castelão. Chrystian Barletta foi o jogador mais perigoso pelo lado do Sport, que não conseguiu chegar ao empate na etapa inicial.

Triunfo no apagar das luzes

Na volta do intervalo, Biel e Perotti levaram perigo à meta tricolor, mas João Ricardo se destacou e salvou. Iury Castilho, por sua vez, desperdiçou o que poderia ser o gol de empate do Sport, no rebote.

Ao subir de produção na segunda etapa, o Rubro-Negro igualou o placar. Perotti aproveitou boa jogada de Iury Castilho. Depois da bola bater na trave, o camisa 9 teve liberdade para, de cabeça, empatar.

A partir disso, o Fortaleza foi em busca da vitória e assustou. Miritello cabeceou depois do cruzamento de Fuentes, mas Thiago Couto fez grande defesa. Por fim, aos 50 do segundo tempo, Welliton dominou e chutou para sacramentar o triunfo tricolor.

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