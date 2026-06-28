Vini Jr chora após recado da avó e aposta na “sexta estrela” para o Brasil

Principal destaque do Brasil na fase de grupos, Vini Jr. se emocionou com um momento de volta às origens durante a Copa do Mundo. Autor de quatro gols na competição até aqui, o atacante recebeu uma mensagem especial da avó, dona Nilza, e foi às lágrimas ao comentar a relação dos dois.

O camisa 7 da Seleção viveu com a avó até os 16 anos, quando jogava pelas categorias de base do Flamengo. Por isso, se emocionou com a homenagem promovida pela TV Globo, através do apresentador Luciano Huck.

“(Minha avó) É uma pessoa muito especial porque meu pai sempre morou longe, então sempre tive minha mãe e meus irmãos com minha avó. A casa era pequena, então dormi junto com ela vários dias. Fico sem palavras, ela marcou minha vida. Sei que há o momento das pessoas partirem, então aproveito cada momento com ela. Eles fizeram de tudo para viver meu sonho. Vê-la feliz não tem preço”, disse Vini.

O hexa vem?

Antes da partida pela segunda fase, nesta segunda-feira (29), às 14h, contra o Japão, o camisa 7 da Seleção mostrou ansiedade e elogiou a evolução da geração.

“É uma geração que batalha muito para colocar o Brasil no topo. A sexta estrela está demorando muito. Aprendemos muito nesses últimos anos (…) É uma escadinha. É essa galera que vem junto com o Ney, e eles marcaram uma geração mesmo sem ganhar a Copa do Mundo porque fizeram grandes coisas nos seus clubes. Eu cresci querendo ser como eles. Rayan e Endrick crescem olhando para mim, Paquetá, Bruno Guimarães… É uma satisfação vê-los tão jovens aqui. Eles estão fazendo algo que poucos jogadores fizeram”, acredita.