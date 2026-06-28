Holanda x Marrocos: equipes medem forças para enfrentar o Canadá nas oitavas

A primeira segunda-feira de mata-mata de Copa do Mundo vai ser encerrada com um dos grandes duelos da fase 16 avos de final. No Estádio BBVA, em Monterrey, no México, Holanda e Marrocos medem forças por uma vaga nas oitavas de final para enfrentar o Canadá. A bola rola a partir das 22h (de Brasília).
Onde assistir
O jogo entre Holanda e Marrocos, pela fase 16 avos de final, terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Como chega a Holanda
Um dos melhores ataques da primeira fase da Copa do Mundo, a Holanda chega para o mata-mata como um dos times mais consistentes e que reserva muito talento para decidir jogos nesta fase final de Mundial, nos dois lados do campo – na defesa, com Van Dijk, e e no ataque, com trio Malen, Gakpo e Brobbey.
Sendo assim, para o duelo desta segunda-feira em Monterrey, o técnico Ronald Koeman não terá muitos problemas para escalar o que tem de melhor. Memphis Depay, craque do Corinthians, deve permanecer no banco de reservas. Koeman, inclusive, rechaçou a teoria de que a Holanda é a grande favorita para o jogo no México.
“Não tenho certeza se somos os favoritos no jogo contra Marrocos. Eles são uma boa equipe, com muita qualidade e que marca gols com facilidade. Há jogadores que adoram ter a bola nos pés. Mas eu tenho um grupo de jogasdores que trabalham muito bem juntos e têm um ótimo espírito de equipe”, disse Koeman.
Como chega o Marrocos
Por outro lado, Marrocos também chega com a moral elevada neste mata-mata. Depois de empatar com o Brasil na estreia e vencer Escócia e Haiti, os marroquinos querem repetir a boa campanha da Copa de 2022 e tentar chegar ainda mais longe do que uma disputa de terceiro lugar.
Sendo assim, apesar do otimismo para repetir a boa campanha, o técnico Mohamed Ouabhi afirmou que existem pontos que o time ainda precisa melhorar, mesmo com as duas vitórias na fase de grupos.
“É verdade que só brilhamos contra as grandes equipes, e não contra times como o Haiti. Mas, se você olhar para as estatísticas, posse de bola e chances criadas, foi a nossa melhor partida no torneio. O problema é que sofremos dois gols nas únicas duas chances que eles tiveram. Desde março, estamos tentando descobrir como controlar cada jogo. Acho que jogamos bem, embora certamente haja coisas a melhorar”, disse o treinador.
HOLANDA x MARROCOS
Copa do Mundo – 16 avos de final
Data e horário: 29/6/2026 (segunda-feira), às 22h (de Brasília)
Local: Estádio BBVA, Monterrey (MEX)
HOLANDA: Verbruggen; Dumfries, van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven; Frankie de Jong, Gravenberch e Reijnders; Donyell Malen, Gakpo e Brobbey. Técnico: Ronald Koeman.
MARROCOS: Bono; Hakimi, Issa Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui e Ounahi; Brahim Díaz, Bilal El Khannouss e Saibari. Técnico: Mohamed Ouabhi.
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
Auxiliares: Bruno Pires e Bruno Boschilia (BRA)
VAR: não divulgado.
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