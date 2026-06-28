ASSINE JÁ!
Jogada10

Nova terceira camisa do Palmeiras deve ser azul com símbolo histórico

Nova terceira camisa do Palmeiras deve ser azul com símbolo histórico
Nova terceira camisa do Palmeiras deve ser azul com símbolo histórico -

O Palmeiras e a Puma preparam o lançamento do terceiro uniforme da temporada para o fim de agosto. É nesse período que o clube celebra seu aniversário (26/08). O Nosso Palestra divulgou que a nova camisa será predominantemente azul e terá como principal destaque a Cruz de Savoia no peito. O logotipo da fornecedora deve ficar acima do tradicional símbolo histórico.

A escolha da Cruz de Savoia resgata uma das origens marcantes do clube, fundado em 1914 como Palestra Italia por imigrantes italianos em São Paulo. O Palmeiras utilizou esse emblema nos primeiros anos de sua história. Um símbolo que representa a herança italiana e faz referência à Casa de Savoia, antiga dinastia que governou a Itália.

Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o clube mudou de nome  porque o governo brasileiro proibiu referências aos países do Eixo (que incluía a Itália). Foi nesse contexto que nasceu a Sociedade Esportiva Palmeiras. A escolha foi para manter a letra P como símbolo e  homenagear a extinta Associação Atlética Palmeiras, que ajudou o Palestra nos primeiros anos de existência.

Nova camisa deve estrear em jogo contra o Vasco

Nos bastidores, Palmeiras e Puma trabalham na reta final da campanha de divulgação da nova camisa. A estreia do novo uniforme deve acontecer na partida contra o Vasco, em 23 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, a tendência é que as vendas comecem entre 21 e 22 de agosto, para que os torcedores adquiram o modelo antes do primeiro uso em campo. Dessa forma, a expectativa é que os preços fiquem no mesmo patamar dos uniformes principal e reserva utilizados na temporada.

Essa não será a primeira camisa azul do Verdão.  Outros modelos já foram lançados, numa referência, inclusive, à cor predominante no uniforme da seleção da Itália.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas