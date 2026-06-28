Nova terceira camisa do Palmeiras deve ser azul com símbolo histórico

O Palmeiras e a Puma preparam o lançamento do terceiro uniforme da temporada para o fim de agosto. É nesse período que o clube celebra seu aniversário (26/08). O Nosso Palestra divulgou que a nova camisa será predominantemente azul e terá como principal destaque a Cruz de Savoia no peito. O logotipo da fornecedora deve ficar acima do tradicional símbolo histórico.

A escolha da Cruz de Savoia resgata uma das origens marcantes do clube, fundado em 1914 como Palestra Italia por imigrantes italianos em São Paulo. O Palmeiras utilizou esse emblema nos primeiros anos de sua história. Um símbolo que representa a herança italiana e faz referência à Casa de Savoia, antiga dinastia que governou a Itália.

Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o clube mudou de nome porque o governo brasileiro proibiu referências aos países do Eixo (que incluía a Itália). Foi nesse contexto que nasceu a Sociedade Esportiva Palmeiras. A escolha foi para manter a letra P como símbolo e homenagear a extinta Associação Atlética Palmeiras, que ajudou o Palestra nos primeiros anos de existência.

Nova camisa deve estrear em jogo contra o Vasco

Nos bastidores, Palmeiras e Puma trabalham na reta final da campanha de divulgação da nova camisa. A estreia do novo uniforme deve acontecer na partida contra o Vasco, em 23 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, a tendência é que as vendas comecem entre 21 e 22 de agosto, para que os torcedores adquiram o modelo antes do primeiro uso em campo. Dessa forma, a expectativa é que os preços fiquem no mesmo patamar dos uniformes principal e reserva utilizados na temporada.

Essa não será a primeira camisa azul do Verdão. Outros modelos já foram lançados, numa referência, inclusive, à cor predominante no uniforme da seleção da Itália.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.