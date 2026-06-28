Empresário rebate críticas a Muslera após queda do Uruguai: “Mundo cheio de máscaras”

Rodrigo Lubetkin, empresário do goleiro Muslera, saiu em defesa do uruguaio após a eliminação da seleção na Copa do Mundo de 2026. Nas redes sociais, o agente criticou os ataques direcionados ao jogador, apontado por parte da torcida como o principal responsável pela queda do Uruguai no torneio.

Vale lembrar que o arqueiro falhou no gol da derrota por 1 a 0 para a Espanha, em Guadalajara, no México, pela terceira rodada da fase de grupos. Ele, então, deixou o gramado ao fim do primeiro tempo e deu lugar a Sergio Rochet, mas a Celeste não conseguiu reagir e acabou eliminada.

“Nas boas, meu amigo, e nas ruins, meu irmão. Acertos e erros como a própria vida. Sempre dando a cara e assumindo sua responsabilidade neste mundo cheio de máscaras, juízes medíocres, pessoas que odeiam e discurso de defensores da ética”, escreveu Rodrigo Lubetkin.

Cinco Mundiais no currículo

Para Lubetkin, as críticas ignoram a trajetória construída pelo goleiro com a camisa da seleção. Assim, o empresário destacou que Muslera disputou cinco edições de Copa do Mundo, marca alcançada por poucos jogadores na história do futebol uruguaio.

“Aí está meu irmão, Nando Muslera, fervendo de raiva consigo mesmo porque sente que não conseguiu realizar o sonho que os uruguaios tinham: ele, claro, o primeiro a sonhar por sua família e amigos. Esse é o Nando, de cinco Mundiais, o jogador uruguaio com mais jogos em Copas do Mundo, aquele que sonhou, sonha e sonhará com a Celeste”, disse.

“Nós, que te amamos, sabemos o que você está sofrendo e estamos com você. Sempre! Para a maioria do nosso povo, você continuará sendo um exemplo de atleta e de ser humano. Tomara que o Uruguai tenha mais Musleras! Sempre te apoiarei, meu amigo. Sempre te apoiarei, irmão”, defendeu.

Por fim, após a eliminação, Muslera também se pronunciou. O goleiro, então, quebrou o silêncio do elenco e admitiu as falhas cometidas ao longo da competição. Ele afirmou que pediu desculpas aos companheiros ainda no vestiário.

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