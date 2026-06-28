Técnico do Japão projeta jogo com o Brasil: “Não vamos mudar a nossa identidade”

“Nós já disputamos três partidas da fase de grupos e, como resultado do desempenho, temos a oportunidade de seguir. Vai ser uma continuação do trabalho. Podemos dizer que a Copa do Mundo começa agora. A equipe jogou bem até então, e foram jogos duros. Temos um adversário duro e precisamos jogar o nosso melhor futebol para conseguir essa vitória. A gente também espera demonstrar o crescimento da nossa equipe em campo. O Brasil é pentacampeão, mas queremos desafiá-los”, disse.

Não mudar a identidade

O Japão garantiu a vaga no mata-mata como segundo colocado do Grupo F. A equipe empatou por 2 a 2 com a Holanda na estreia, goleou a Tunísia por 4 a 0 na segunda rodada e encerrou a fase de grupos com empate por 1 a 1 diante da Suécia.

“Tivemos um amistoso com o Brasil no ano passado e conseguimos a vitória. Foi o nosso último encontro. Pensando nos nossos confrontos com o Brasil, nunca vencemos em Copas do Mundo. Mas evoluímos. Com essa vitória do ano passado, a situação se tornou mais exigente para nós nessa partida. O time brasileiro está diferente em comparação com aquele amistoso”, analisou.

“Estamos motivados, assim como eles estão. Os dois lados querem a vitória. Acredito que vá ser uma partida bastante intensa. Acreditamos que temos a chance de vencer. Vimos isso no amistoso, mas amanhã será mais duro. Para garantir a vitória, precisaremos de força total”, acrescentou.

“Não vamos mudar a nossa identidade, porque é algo que nos dá muito orgulho e muita confiança. Vamos seguir em frente para passar o bastão no futuro. Se faltar algo, não é demérito da nossa parte. Estamos evoluindo… Muitas pessoas acham que estamos apenas fazendo um bom trabalho, mas temos convicção de que podemos vencer essa Copa do Mundo”, concluiu.

Sequência do Mundial