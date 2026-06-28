Brasil x Japão: Houston, não queremos problemas rumo às oitavas!

Nesta segunda-feira, 29/6, o Brasil busca a sua classificação para as oitavas de final na Copa do Mundo. O duelo será contra o Japão, no NRG, em Houston, pela segunda fase da competição. Os Canarinhos terminaram em primeiro lugar no Grupo C, com sete pontos, enquanto os japoneses ficaram em segundo no Grupo F, com cinco pontos. Ambos seguem invictos, mas o Brasil leva o favoritismo. Nos oito primeiros duelos, venceu 11 vezes, com três empates e apenas uma derrota. Mas este fracasso brasileiro foi exatamente no último confronto, um amistoso em 2025.
O vencedor deste jogo na cidade-sede da Nasa (e da famosa frase de “Houston, temos um problema”, que por pouco não gerou uma catástrofe no foguete Apollo 13 em 1970), tudo o que a torcida quer é nova vitória diante de um velho freguês e, assim, avançar para as oitavas, quando enfrentará o vencedor de Noruega e Costa do Marfim.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Globo e SBT (TV aberta); SporTV (fechada), CazéTV (Youtube), NS Sports e Globo Play.
Como chega o Brasil
O treinador Carlo Ancelotti deve repetir o time que venceu a Escócia, mantendo a ideia de escalar um meio de campo com três jogadores, com Paquetá flutuando um pouco mais do que Bruno Guimarães e Casemiro mais preso. Assim, Raphinha e Vini Jr. seguem nas mesmas pontas e Matheus Cunha atuando como o 9. Já Neymar, que começará no banco, deve ganhar alguns minutos mais do que fez contra os escoceses para ganhar ritmo.
Na coletiva deste domingo, Ancelotti, muito descontraído, disse que espera mais um jogo consistente do Brasil:
“Para o jogo com o Japão precisamos de muitas coisas: mente, coração e ideias claras. Temos que estar preparados para tudo o que pode acontecer numa eliminatória, e numa eliminatória podem acontecer muitas coisas. O time está preparado, tem confiança, foi bem nos últimos dois jogos. O time está preparado para tudo o que pode acontecer.”
Como chega o Japão
O técnico Hajime Moriyasu, mais uma vez, não terá Takefusa Kubo. Será o principal desfalque dos japoneses, que mais uma vez jogarão com três zagueiros. Mas Itakura ainda está se recuperando da lesão que o tirou do primeiro tempo contra a Suécia, na rodada passada. Assim, é provável que Taniguchi, que entrou em seu lugar, seja mantido. Na frente, a dúvida é se joga Nakamura ou Sano. Com este último, o time fica mais fechado na defesa.
O treinador não esconde que tem muita confiança nos seus jogadores. Afinal, considera que esta é a melhor geração que o país já teve.
“Estamos evoluindo. Temos convicção de que podemos vencer essa Copa do Mundo. É claro que enfrentaremos o Brasil, uma seleção líder do ranking mundial, mas podemos vencer. O Brasil é pentacampeão, mas queremos desafiá-los”, disse, para completar:
“Tivemos um amistoso com o Brasil no ano passado e vencemos. Mas sabemos que o time brasileiro está diferente em comparação com aquele amistoso. Só que também estamos diferentes e focados em vencer.”
BRASIL X JAPÃO
2ª fase da Copa do Mundo (jogo eliminatório)
Data e horário: 29/6/2026, 14h (de Brasília)
Local: NRG Stadium, Houston (EUA)
BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Paquetá e Vini Jr; Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.
JAPÃO: Zion Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi (Ko Itakura) e Hiroki Ito; Sugawara, Ao Tanaka, Sano (Nakamura) e Doan; Maeda e Kamada; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu
Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)
Auxiliares: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (ITA)
VAR: Não divulgado até o fechamento desta matéria
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.